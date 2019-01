Lázně Bohdaneč – Strážníci městské policie z Lázní Bohdanče se nedávno podívali až do americké Californie, kde se kromě policejních postupů zajímali také o tamní hasiče.

Přinášíme pokračování – tentokrát zaměřené na výbavu tamních hasičů.

Každá stanice má v základní výbavě nejméně dva vozy. Zpravidla jeden truck (někdy mu říkají Engine) a jeden automobilový žebřík popř. plošinu nebo sanitku nebo menší náklaďák pro zásahy u dopravních nehod, truck s hasicím ramenem nebo tzv. tank, tedy ohromnou návěsovou cisternu, která veze několik tisíc litrů vody. Takovou cisternu mají běžná města jen jednu a vypadá jako mlékárenský vůz. Protože cisterna je z nerezu. Je to ale z praktických důvodů, protože v nerezu lze nezávadně vozit i pitnou vodu a hasičský vůz je pak možné využít i k zásobování pitnou vodou v případě nějaké katastrofy.



Základem vybavení stanice je tedy Engine, který veze hodně vybavení, hodně zdravotnického materiálu, mnoho metrů hadic a poměrně málo vody (cca 2000 litrů). Na boku Enginu je odnímatelný skládací žebřík, dlouhý cca 10 metrů. Engine má velmi výkonné čerpadlo, standardem je více jak 5000 litrů vody za minutu, ale většina aut má přes 7000 litrů za minutu.



V USA je ve všech městech mimořádně hustá síť hydrantů a hasiči mají na střeše nástavby svých trucků hadice namotané v jakýchsi housenkách, a když přijíždějí k zásahu, tak zastaví u hydrantu, jeden z hasičů vyskočí ven, popadne konec hadice a přidělá jej na hydrant. Potom dá pokyn řidiči a ten pokračuje s truckem a posádkou dál, až k místu zásahu.



„Připojení na hydrantovou síť mají tak nacvičené, že to pozorovateli připadá jako, když hasičský vůz jen přibrzdí a pak vyrazí dál k požáru,“ komentoval situaci v USA vrchní strážník bohdanečské městské policie Pavel Řehoř, který při své návštěvě viděl výcvik hasičů na vlastní oči.

Kvalitní výcvik

„V každém městě je pro hasiče speciální výcviková budova. Je to betonová stavba s přízemní budovou a několikapatrovou uzavřenou věží se schodištěm a okny. Zde je možné nacvičovat i praktické hašení požáru, proto je budova z betonu, aby bylo možné uvnitř zakládat skutečné ohně. Výcvik na této budově musí absolvovat každý hasič nejméně dvakrát měsíčně. Cvičí se ale dvakrát týdně, ale na pořadu jsou i jiné nácviky než hašení vícepatrové budovy. Jsou zde i plochy imitující střechy, které se umí pohnout a hasiči zde nacvičují jak se chovat při zemětřesení nebo při propadnutí střechy hořící budovy. Na cvičišti jsme měli možnost vidět i vraky aut na nácvik zásahů u dopravní nehody, tak jako nacvičují hasiči v Česku,“ uvedl Řehoř.



Betonová budova je ale mimořádně zajímavá, u nás se tak kvalitní výcvikové středisko rozhodně nenachází v každém okrese, natož městě. V Mountain View je tato výcviková věž jen u jedné z pěti stanic.



„Velmi zajímavý byl dlouhý automobilový žebřík, který má za kabinou kloub a v zadní části vozu sedí ještě jeden řidič, aby tak dlouhý vůz mohl zatáčet i v úzkých uličkách,“ vypráví vrchní strážník. Videoukázku tohoto žebříku najdete v přiložené galerii.

„Z osobní výbavy hasičů nás zaujala samozřejmě klasická americká hasičská přilba. Je mimořádně odolná a účelná. Uši a obličej chrání pouze nehořlavá a teplo izolující nomexová zástěrka s kevlarovou podšívkou. To si místní hasiči velmi pochvalují, neboť v uzavřených přilbách je prý zhoršená orientace a tepelná ochrana je stejná jako u nehořlavé zástěrky,“ popsal Řehoř.



„Velmi mne překvapilo, že přilba je ze silné kůže. K dispozici jsou i plastové přilby, které jsou levnější, ale mají horší výsledky testů. Po delším působení žáru ztrácí plast odolnost proti proražení. Životnost plastové helmy je deset let, u kožené je neomezená. Oba typy mají uvnitř speciální úchytný systém, který se vytvaruje podle hlavy a přilba drží, aniž by tlačila do hlavy, i když nemáte zapnutý podbradník a uděláte stojku. Ale i plastové přilby Bullard patří podle testů mezi světovou špičku,“ popsal Řehoř snad nejznámější součástku hasičů, která se stala i symbolem tohoto nebezpečného povolání.