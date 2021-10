Královédvorský Safari Park Resort je dokonce unikátem v celé Evropě, proto není divu, že pobyty v něm jdou na dračku. Pravidelně sem jezdí každé prázdniny i Naďa Machátová s rodinou: "Prostě se nám tam líbí," pochvaluje si. "V Safari kempu jsme byli už asi třikrát nebo čtyřikrát. Jezdíme tam s partou, asi čtyři pět rodin, každý rok si to projdeme, v kempu je bazén, vířivka, hřiště pro děti a určitě se nám nám líbí i ten výhled na zvířata."

"Zaregistrovali jsme ještě větší zájem, lidé preferovali dovolenou v tuzemsku, ale my jsme, bohužel, už neměli co nabídnout, protože jak naše kapacity, tak stany a karavany už byly dopředu vyprodané. Tím, že jsme unikátní, máme sezonu vždycky vyprodanou už téměř rok dopředu. Jsem tu čtyři roky a je to tak každoročně. I tentokrát jsme do ní vstupovali s téměř stoprocentní obsazeností a vlastně ještě teď nám dobíhá do 3. října," říká manažerka Safari Park Resortu ve Dvoře Králové nad Labem Markéta Kirschová.

Že by zájemce o ubytování nakonec odradilo to, že se museli prokázat certifikátem o bezinfekčnosti či podstoupit test, tu téměř nezaznamenali: "Asi dvakrát se nám objevil klient, který chtěl zrušit pobyt z důvodu, že se nebude testovat. Ale vždycky za sebe ještě našel náhradníky, takže se to operativně ihned vyřešilo."

Nejen na koupání, ale i další na zážitkovou dovolenou láká také hradecký Kemp Stříbrný rybník. Letos tam návštěvnost podpořila řada novinek.

"Jak se kemp rozrůstá, rozrůstá se i počet návštěvníků, máme jim co nabídnout a více než loni, protože se pořád renovuje a přidávají se novinky. Myslím, že letošní sezona byla dobrá. Lidé trávili víc času v Čechách. Začínali jsme sezonu v červnu a po celé prázdniny jsme měli ubytovací kapacity plné, v chatkách, mobilhomech, až na pár dnů tam nebylo volné místo. Proticovidová nařízení u nás návštěvnost neovlivnily, lidé testy podstupovali a byli i rádi, že mohli někam vyjet," hodnotí uplynulé měsíce provozu vedoucí Kempu Stříbrný rybník Denisa Erbanová.

Upozorňuje přitom, že na Stříbrném rybníku, je otevřeno i nyní, kdy okolní lesy lákají na houbařské výpravy: "Možnost ubytování je stále. V chatkách se dá topit a v mobilhomech také a jezdí i karavanisté."

Návštěvníky v současné době rádi uvítají i provozovatelé Autokempu Orlice v Kostelci nad Orlicí, kde jsou sice chatky zařízené na letní provoz, ale pobýt tu lze třeba s karavanem. "Otevřeno máme v podstatě do té doby, dokud nezavřeme vodu, dokud nezačne mrznout. Sezona byla dobrá, určitě i proto, že k nám lidé jezdí na lodě. Víc než 50 procent z nich jsou ti, kteří využívají půjčovnu. Ne, že by se tu už žádné místo nenašlo, ale kemp byl zaplněn přiměřeně zhruba jako každý rok. Jsme menší rodinný kemp, takže nijak moc v propagaci netlačíme na pilu, jsme spokojení," tvrdí provozovatel Libor Borůvka.

Zatímco pak opočenský kemp loni, kdy se zde otevřelo zrekonstruované koupaliště, zažil návštěvnický boom, letos prý tolik lidí nepřijelo a mohlo za to i počasí, které koupání moc nepřálo .

"Sezona byla o dvacet až třicet procent horší než ta loňská," svěřuje se s obdobnou zkušeností i Libor Macháček, zástupce vedoucího Autokempu Rozkoš u České Skalice. "Přijelo méně cizinců a v letošním roce se zřejmě projevilo to, že část Čechů odjela do zahraničí. Významně pak zafungovalo počasí, které nebylo příhodné pro kempování," míní.

O něco horší sezonu letos zaznamenal rovněž Kemp Dolce u Trutnova. "Paradoxně vydržela voda déle, ale nedalo se koupat. Na jednu stranu se stany a karavany rozmohly, ale když tu lidé mají trávit dovolenou s dětmi a prší a je zima, tak to zabalí dřív, nebo vůbec nevyjedou, rozhodují se na základě počasí," vysvětluje Renáta Portlová, vedoucí Kempu Dolce. I sem si v létě našlo cestu méně cizinců. "Všem oborům přeji, aby ta příští sezona byla lepší," uzavírá.