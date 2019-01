Hradec Králové - Město zaplatí pronajímateli zimního stadionu 900 tisíc – další řešení určí soud, který proběhne 1. srpna. „Doporučili jsme převést peníze na účet ABD, aby se mohlo začít chladit," uvedl Zdeněk Fink, primátor města.

Zimní stadion v Hradci Králové. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ David Taneček

Tradice, která začala minulý rok, pokračuje. Během nejparnějšího léta se v Hradci řeší led pro hokejisty…

A situace se nemění. Brněnská firma ABD, pronajímatel zimního stadionu, jež trvale bojuje s městem, v minulých dnech pohrozila: „Nebudeme ledovat!"

Pokud by „slib" splnila, šlo by ještě o větší ostudu než v minulém roce. Od nové sezony totiž bude v Hradci působit extraligový klub Mountfield HK – a pokud by se neměl tým kde připravovat, zavánělo by jeho angažmá fiaskem.

Proto město přistoupilo na hru ABD.

O co šlo? ABD chce zaplatit 900 tisíc korun za reklamu za červenec a srpen, jinak nebude ledovat. To je suma vycházející ze staré smlouvy, již soud před časem označil za neplatnou. ABD se však odvolala a další jednání je na pořadu 1. srpna.

„My jsme dostali tento požadavek a řekli jsme si, že by ho měl vyřešit majitel," vysvětlil Aleš Kmoníček, generální manažer hokejového klubu, proč byla tíha rozhodnutí přesunuta na město.

Jeho rada v pátek rozhodla, že na požadavek přistoupí.

„Doporučili jsme převést peníze, aby se mohlo začít chladit," řekl primátor Zdeněk Fink.

Je to potřeba, už v příštím týdnu by mělo extraligové mužstvo trénovat na ledě.

Hradec tedy zaplatil, další vývoj bitvy s ABD se bude odvíjet od rozhodnutí soudu. „Když se potvrdí výrok okresního soudu, bude smlouva neplatná," podotkl Fink.

Ani to však zřejmě nebude konec války.