Hradec Králové - Pořídit sportovní vybavení pro postižené děti. Takový je plán spolku Daneta z Hradce Králové, pokud by vyhrál v programu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“.

Spolek Daneta dopřeje postiženým nové sportovní vybavení. | Foto: archiv Danety

Spolek míní podpořit celoroční zapojení znevýhodněných osob do sportovní činnosti, což by mělo blahodárný účinek na jejich zdraví. Vzhledem k postižení a často i omezené pohyblivosti je možnost sportování těchto dětí značně omezená. Vhodným sportem v jejich případě je však boccia, ovšem pořízení potřebných pomůcek není levné.

„Díky vypůjčenému vybavení si mohli starší zájemci disciplínu boccia již vyzkoušet a velmi si ji oblíbili. Proto bychom rádi zakoupili vlastní vybavení, které zájemcům umožní poznat nový sport,“ řekla zástupkyně ředitelky spolku Lucie Kurtevová. Autoři záměru z Danety věří, že tento paralympijský sport bude děti motivovat k soutěžení a dobrým výkonům.

Jak vidět i na naší fotografii, hráči mají k dispozici dobře uchopitelné kožené míčky modré a červené barvy, podle nichž jsou rozděleni v družstvech. Pak se snaží tyto míčky umístit co nejblíže k bodu označenému míčkem bílým. Lze říct, že jde o obdobu oblíbené hry francouzských důchodců petanque – s tím rozdílem, že boccia se hraje v sále nebo jiné vyhovující místnosti.

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta vznikl v roce 1993 a nyní má asi 120 členů. Jeho činnost se zaměřuje na zdravotně postižené děti s kombinovanými vadami, tzn. děti s mentálním postižením, k němuž se druží další tělesné, smyslové a jiné poruchy.

V různých chráněných dílnách spolek zároveň zaměstnává 44 invalidů.

Cílem programu společnosti Tesco “Vy rozhodujete, my pomáháme“ je pomoci místním neziskovým a příspěvkovým organizacím při uskutečnění předloženého projektu. Ten by měl mít pozitivní vliv na život v místě, kde daná organizace působí. Vybrané projekty mohou zákazníci podpořit až do 17. února ve všech prodejnách sítě Tesco. Zákazníci v nich nyní dostávají za nákup speciální žeton, jehož vhozením do urny hlasují za daný projekt. Letošní ročník je pátý v pořadí. Jako vizitku popularity tohoto programu uveďme, že počet vhozených žetonů každoročně přesahuje tři miliony.

Celostátně čeká na oceněné projekty více než pět milionů korun.

Více informací najdete na internetových adresách www.itesco.cz/pomahame a www.daneta.cz.