Schůzka, na které se minulý týden sešli hradečtí zastupitelé s generálním manažerem hokejového klubu, byla úspěšná. O poskytnutí osmi milionů na provoz zimního stadionu budou v úterý rozhodovat radní, na konci srpna pak i zastupitelé. Podle slov politiků by tentokrát měl návrh projít.

Hokejový Mountfield Cup: Mountfield HK - HC Dynamo Pardubice. | Foto: Mountfield HK/ Stanislav Souček

Velké zděšení vzbudila u hradeckých hokejových fanoušků slova předsedy představenstva klubu Miroslava Schöna, který se koncem června nechal slyšet, že pokud zastupitelé v srpnu na třetí pokus neschválí poskytnutí osm milionů korun společnosti Mountfield HK na krytí ztráty z provozu zimního stadionu, mohlo by to znamenat poslední sezonu Mountfieldu v Hradci Králové. "Pokud by se to stalo, může se stát, že odstoupíme od akcionářské smlouvy. Radši odstoupím, než abych se s městem soudil,“ vzkázal tehdy politikům šéf Mountfieldu. Zatímco primátor Alexandr Hrabálek situaci uklidňoval a označoval ji za lapálii, zástupci nejsilnější koaliční strany měli vůči hokejovému klubu řadu otázek. V květnu hlasovali pro poskytnutí osmi milionů jen 4 z 12 zvolených zastupitelů za hnutí ANO. „Chceme si vyjasnit, zda je smlouva o krytí ztráty v pořádku,“ řekl v červnu Jiří Langer (ANO) s tím, že pomoci by měla schůzka zastupitelů s vedením klubu.