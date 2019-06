Velké rozpaky zejména ze strany ODS přineslo květnové rozhodnutí hradeckých zastupitelů, kteří odmítli zaplatit osm milionů korun na krytí ztráty hokejového stadionu. Ztrátu by přitom město mělo hradit podle akcionářské dohody s Mountfieldem, který je stejně jako město polovičním vlastníkem hokejového klubu. „Nechceme hlasovat na sílu. Je potřeba do toho aktivněji zapojit i opoziční zastupitele,“ řekl tehdy předseda zastupitelského klubu ODS Martin Soukup.

Minulý týden se tak uskutečnila schůze, na kterou byli pozvání zástupci všech stran zastoupených v zastupitelstvu. Rozpaky však nezmizely. „Bu-du požadovat, aby se smlouva o doplacení ztráty stadionu upřesnila. Podle mě totiž není v souladu s akcionářskou smlouvou mezi Mountfieldem a městem,“ uvedla náměstkyně Věra Pourová (ANO).

Výsledkem jednání stran není dohoda, že zastupitelé schválí peníze, kterými klub pokryje ztrátu z provozu stadionu. Politici se pouze dohodli, že se sejdou ještě jednou. A druhé hlasování odložili na srpen.

„Byla tam kolem toho velká diskuze. Výsledek je takový, že teď hned se to znovu schva-lovat nebude,“ potvrdil Deníku Pavel Vrbický z Pirátů.

Další schůzky by se měli zúčastnit i zástupci Mountfieldu. A také primátor. I ten totiž minulý týden chyběl. „Na jednání nebyl ani primátor jako předkladatel toho bodu, a nebyl tam ani žádný zástupce hokejového kubu s výjimkou Martina Soukupa z ODS, který je i zastupitelem,“ divila se Pavlína Springerová a dodala, že Hradecký demokratický klub je připraven závazek města naplnit a hlasovat pro.

Pochybnosti má nejen náměstkyně za hnutí ANO Věra Pourová, ale i zástupci třetího koaličního partnera. Adamu Zárubovi vadí, že v důvodové zprávě nebyly započítané například příjmy ze skyboxů. „V tuto chvíli pro to hlasovat nemůžeme. Ztráta je tím totiž zkreslená,“ vysvětlil předseda zastupitelského klubu Změny pro Hradec a Zelených.

Že by mohla být budoucnost hokeje v Hradci Králové kvůli politickým sporům ohrožena, se zatím zastupitelé neobávají. Na druhý pokus by v srpnu bod mohl projít. „Pokud bude předložen v souladu se smlouvou, pak pro něj budeme hlasovat. Nechceme vést město k tomu, že bychom nerespektovali smlouvy,“ řekla náměstkyně Pourová (ANO). Změnu postoje nevyloučili ani Piráti. „Počkám si na to, až to se zástupci hokejového klubu probereme,“ zakončil Vrbický.

V květnu pro krytí ztráty stadionu hlasovalo 14 zastupitelů – všech pět zástupců ODS a Martin Hanousek ze Změny pro Hradec a Zelených. Z 12 zastupitelů za ANO hlasovali pro jen čtyři. Pro byli i tři opoziční zastupitelé z HDK a komunista Alois Havrda. K přijetí chybělo pět hlasů.