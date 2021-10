Město totiž chce prostory využít pro děti z městské MŠ Sluníčko. Ředitel Sionu Denis Doksanský přesto s výpovědí nesouhlasí a veřejně deklaruje, že Sion budovu neopustí. Jak město Hradec Králové, tak i ZŠ Sion už předaly věc svým právníkům.

Primátor Alexandr Hrabálek (ODS) se s Doksanským sešel minulý pátek. Schůzka však k žádné dohodě nevedla. Ředitel Sionu poté napsal žádost radním, aby na svém úterním zasedání revokovali původní usnesení a výpověď stáhli, jenže neuspěl.

„Předložil jsem tu žádost na jednání rady. Dohodli jsme se, že k revokaci usnesení není žádný důvod,“ informoval ve středu primátor.

Radní si ještě nechají prověřit, zda je jejich plán, podle kterého se má prostor po ZŠ Sion do května proměnit v prostory pro školku, realisitcký. Primátor Hrabálek je ale přesvědčen, že úprava prostor pro školkové děti se stihne včas. Asi 40 dětí z MŠ Sluníčko je potřeba přesunout nejpozději na konci května. Hned 1. června totiž začne v budově MŠ Sluníčko velká rekonstrukce, na kterou radnice získala dotaci ve výši 41 milionů korun.

STĚHOVAT SE NEBUDEME, ŘÍKÁ DOKSANSKÝ

Ředitel ZŠ Sion stále doufá, že politici ještě nakonec změní názor.

„Naše stanovisko je stále stejné. Říkáme, že přestěhování prvního stupně základní školy uprostřed školního roku je technicky i organizačně nerealizovatelné a nemůžeme ohrozit výuku nejmenších školáků,“ tvrdí Doksanský. Do náhradních prostor, které Sionu město nabízí v budově v Lipkách, se podle něj Sion rozhodně stěhovat nebude.

„V žádném případě. Primátor mi řekl, že já jako manažer jsem zodpovědný za zajištění výuky. Právě to já činím a proto nemohu podobný tlak akceptovat a ustoupit,“ řekl Deníku.

Na situaci, že ředitel Sionu neustoupí, se připravuje i primátor.

„Máme plán B, ale nechci ho veřejně konkretizovat. Nevystavíme rodiče tomu, že by jejich děti musely po uzavření MŠ Sluníčko zůstat doma. Stálo by nás to ale velké peníze. Ve smlouvě se Sionem je zakotveno penále při nedodržení jakéhokoliv bodu ze smlouvy. Tyto náklady bychom samozřejmě po Sionu požadovali,“ vysvětlil primátor.

Vzhledem k tomu, že tříměsíční výpovědní lhůta je ve smlouvě zakotvená už 14 let, považuje fakt, že Doksanský nemá připravené náhradní řešení, za jeho manažerské selhání.

NEPŮJDEME CESTOU SÍLY, ŘÍKÁ PRIMÁTOR

Oba hlavní aktéři sportu už předali věc svým právním zástupcům. Je tak čím dál tím pravděpodobnější, že místo dohody přijde spíš soudní spor. „Je možné, že tu bude probíhat nějaký právní spor, který to celé protáhne a asi to pro město nebude úplně příznivé, protože tím spíš ty prostory nevystěhujeme,“ uvedl Doksanský.

Připraven na spor je i Hrabálek. Odmítá ale, že by nechal situaci vyhrotit do takové míry, že by do školy poslal po novém roce policisty. „Měli bychom na to právo, ale touto cestou určitě nepůjdeme,“ slíbil primátor.

Zatímco město nabídlo ZŠ Sion náhradní prostory v Lipkách, ředitel školy plánuje stěhování pouze do vlastní budovy v ulici Kleinerových, kterou Sion pomalu dokončuje. Kdy však bude budova zkolaudovaná, není jasné. Podle Doksanského to může být v únoru, ale také třeba až v červnu. Sám tak očekává spíš variantu, že v "Mandysovce" vydrží až do konce roku.

Město přitom tvrdí, že tamní prostory předělat pro děti z mateřských škol potřebuje i kvůli dalším projektům. „Máme připravené i rekonstrukce dalších školek. Budeme to mít jako 40 zálohových míst, kam budeme moct přesouvat děti ze školek," plánuje Hrabálek.