Hřiště u kempu Stříbrný rybník je jako zbrusu nové. Po rekonstrukci má nový moderní povrch a vybavení, lidé si na něm zahrají basketbal, volejbal, tenis či nohejbal, a dokonce i florbal.

Hřiště má nový moderní povrch a vybavení, díky kterému je možné zahrát si basketbal, volejbal, tenis, či nohejbal a díky mobilním mantinelům i florbal. | Foto: Městské lesy Hradec Králové

Městské lesy Hradec Králové zrekonstruovaly hřiště u příjezdu do kempu Stříbrný rybník. Hřiště má nový moderní povrch a vybavení, díky kterému je možné zahrát si basketbal, volejbal, tenis, či nohejbal a díky mobilním mantinelům i florbal.

Hráči si mohou hrací dobu rezervovat telefonicky na čísle 607 135 822 nebo e-mailem na kemp@vslesy.cz.

„Hřiště jsme nabídli školám i volnočasovým kroužkům k tréninkům i soutěžím, přijít si zahrát s přáteli ale může každý. Vstup je zdarma, je ale nutné se domluvit se správcem hřiště, aby bylo volné a ke konkrétní aktivitě připravené,“ informuje městská společnost na svých webových stránkách.

Areál Stříbrný rybník na okraji Hradce Králové převzaly Městské lesy do své správy se začátkem roku 2020. Dřívější provozovatel podle tehdejšího vedení města neinvestoval do starého vybavení kempu, právě to se mělo s novým provozovatelem změnit.

Mohlo by vás zajímat: Podívejte se, na čem si nově můžete zacvičit v hradeckých lesích