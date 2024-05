Město Hradec Králové podpoří schválenými dotacemi rozvoj, rekonstrukce, údržbu a opravy řady sportovišť a tělovýchovných zařízení, která se nacházejí na území města, ale nejsou v jeho majetku. Celkem bude podpořeno 26 projektů částkou téměř 11 milionů korun. Město hodlá podpořit i vrcholový a výkonnostní sport.

Fotbal na umělé trávě. Ilustrační snímek

„V Hradci Králové se nachází desítky sportovních klubů, které nejsou v majetku města, ale pravidelně vychovávají nadějné sportovce, jež se mnohdy dostanou až do reprezentačního výběru České republiky. I z tohoto důvodu je důležité, aby tato zařízení nebyla opomíjena,“ říká náměstek primátorky pro oblast sportu Miroslav Hloušek. Město proto z dotací zaměřených na neinvestiční i investiční podporu rozvoje, rekonstrukcí, údržby a opravy sportovišť, které nejsou v majetku města, ale jsou na jeho území, rozdá téměř 11 milionů korun. Shodli se na tom zastupitelé na svém posledním dubnovém jednání.

„Více než dvoumilionová částka půjde do 14 tělovýchovných zařízení a sportovišť na údržbu travnatých ploch, hřišť či na drobné opravy. Mezi nimi je například TJ Sokol Třebeš, TJ Dynamo Plácky nebo TJ Sokol Pražské Předměstí. Téměř sedm milionů bude rozděleno mezi dvanáct sportovišť a zařízení na různé stavební práce a rekonstrukce. Týká se to mimo jiné TJ Sokol Hradec Králové, OK Slavia Hradec Králové nebo TJ Sokol Malšova Lhota. Dotace může být poskytnuta na projekty uskutečněné v tomto roce. V případě významných investic pak může být projekt realizován i v roce příštím,“ vyjmenovává Kateřina Malá z tiskového oddělení města.

24 milionů pro vrcholové sportovce

Stranou ale nezůstane ani sport samotný. Celkem 24 milionů je připraveno v dvoukolovém dotačním systému, který se zaměří právě na vrcholový a výkonnostní sport.

„Cílem je podpořit vrcholový a výkonnostní sport převážně pro dospělé a nejstarší kategorii mládeže. Může jít nejen o individuální reprezentanty, ale také o kolektivní sporty. Dotace není určena pro veteránsko – seniorskou kategorii,“ dodává náměstek Hloušek.

Žádosti pro 1. kolo budou přijímány od 12. do 26. června. Druhé kolo dotací bude spuštěno 8. ledna a ukončeno 20. ledna 2025.

