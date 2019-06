Správná výživa může pomoci lidem ve vyšším věku

/POZVÁNKY/ Jaká jsou specifika výživy vyššího věku? Co do jídelníčku zařadit, aby se senior cítil fit? Lékař jim zakázal spoustu potravin, tak co mají jíst? Na tyto otázky a řadu dalších odpoví Pavlína Žďárková při besedě v Knihovně města Hradec Králové, která se uskuteční ve středu od 17 hodin.

Knihovna města Hradce Králové. | Foto: Deník/ David Taneček

