Starostka Předměřic do pátečního odpoledne žádnou stížnost od místních nedostala. „Už jsme si asi zvykli. Ale je to dost hlučné, dost to záleží na počasí, prý to ale splňuje normy, takže s tím nic nenaděláme. S pořadateli jsme v kontaktu,“ upozorňuje Stanislava Marková. Obec, přes kterou vede pro návštěvníky festivalu hlavní cesta do areálu od dálnice, si letos vyžádala omezení rychlosti na 30 kilometrů za hodinu. „Báli jsme se velkého průjezdu a policie tady také dohlíží, zatím to je v pořádku. S dopravou jsme měli problémy hlavně dřív, letos to mají lépe zorganizované,“ dodává předměřická starostka s tím, že se uvidí, co se bude dít při koncertu Eda Sheerana. Na dva koncerty britské popstar má dorazit britskou hvězdu na konci července násobně víc fanoušků.

Plakát Taylor Swift, polštářky, rotoped - to jsou přání kapel na Rock for People

Kolem prochází starší muž. „Hudbu slyším, nemůžu říct, že mi to nevadí, ale těch pár dní se to dá vydržet, není to každý den. Když mají sousedi párty, tak se dělá taky hluk,“ uvažuje smířlivěji Vladimír Černý, kterého ale dělí od festivalu další domy.

„Už dva dny spím se špunty v uších. Nevyspíme se často ani se zavřenými okny, Dokonce jsme si kvůli tomu teď pořídili klimatizaci, abychom v létě nechcípli teplem,“ rozčiluje se Tomáš, který za vzdáleného dunění hudby seká zahradu. Jeho dům je na kraji Předměřic nad Labem vzdušnou čarou 1,5 kilometru od hlavního pódia, které je namířené právě jeho směrem. „Stavěli jsme na vesnici, abychom tady měli klid. Sotva jsme dostavěli, tak se sem festival přestěhoval. Kdyby to byl jen Rock for People, tak to člověk skousne, ale těch akcí je tady víc. Teď tady byl nově třeba majáles. Neberou na nás ohledy, nikdo s tím nic nedělá,“ dodává rozhořčeně muž středního věku a vrací se k sekání zahrady.

„Letos jsme měli jednu stížnost, na to že to končí déle, než by si stěžovatel představoval. Nějaká opatření by byla vhodná, nicméně žádné masové stížnosti nejsou,“ říká v pátek za Komisi místní samosprávy v nedalekých Plotištích Zdeněk Cvejn.

Organizátoři problémy řeší s místními samosprávami

Hradecké letiště hostí obří akci, na kterou letos přijelo 40 tisíc lidí, už od roku 2007. Pořadatelé si problém uvědomují a dlouhodobě na něm pracují. „To, že festival produkuje nějakou vyšší hlasitost, která je mnohdy závislá i na počasí, tedy není vždy definovaná zvukovou aparaturou, ale třeba i tlakem vzduchu, víme,“ přiznává ředitel RfP Michal Thomes. Ten říká, že sám za léta nedokázal vypozorovat, jaké počasí je vlastně pro šíření zvuku nejhorší: „Víme, že to zatěžuje okolí, ale na druhou stranu je to mimořádná událost jednou do roka, věříme, že máme pochopení a jsme v úzkém kontaktu s představiteli hradeckých komisí místních samospráv a představiteli okolních obcí.“

FOTO, VIDEO: Druhý den Rock For People nejvíce táhli The Offspring

Ve středu a čtvrtek hrály aparatury na největších stage do 11 večer, v pátek a v sobotu mají prodlouženou výjimku z rušení nočního klidu od hradeckých zastupitelů do jedné v noci. Pozdější koncerty probíhají ve stanech na menší aparatuře. „Někdy se nám ozve někdo z 10 kilometrů vzdálené obce, vedlejší obce současně někdy říkají, že je to v pohodě. Máme tady hlukového koordinátora, který má měřič hluku a v noci objíždí okolní vesnice,“ připomíná šéf obřího podniku.

V Ruseku jsou zkušenosti různé

Na druhou stranu od festivalového parku leží hradecká místní část Rusek. Okrajové domy jsou od produkcí pouhý kilometr. Je pátek večer a přes pole sem doléhá koncert kanadské rockerky Avril Lavigne. Ta ale vystupuje na hlavním pódiu, které je otočené směrem od vsi. „Je to tady slyšet, ale není to tak hrozné, večer se to uklidní,“ připomíná Miroslav Bureš, který ve vesnici provozuje hospodu. Tady také sedí parta místních středního věku. Všichni se shodují, že jim koncerty nevadí. „Večer to ani moc slyšet není, intenzivnější je to odpoledne, ale rádi si to třeba na zahradě poslechneme. Je to pár dní v roce. Tohle je příjemná, poslouchatelná hudba. Horší byl Hip Hop Kemp a ještě horší byl CIAF,“ připomíná Marcela Čecháková leteckou přehlídku, kdy nad obcí burácely bojové letouny. Ta ale před pár lety v na hradeckém letišti skončila.

Známe ceny piva a jídla na Rock for People, prošli jsme celý festivalový areál

„Hlukovou zátěž tady určitě máme. Letos dosud dodržují nočního klidu, ale pořád je to hluk, který obtěžuje hlavně lidi, co bydlí na straně k letišti,“ připomíná předseda Komise místní samosprávy v Ruseku Aleš Mahdal. Také on připomíná, že pořadatelé se zástupci obcí komunikují: „Zlepšilo se to za poslední lety. Můžeme se obrátit na hlukového manažera festivalu. Snažíme se, aby takové akce byly ojedinělé, aby tady lidé netrpěli kontinuální hlukovou zátěží,“ dodává Aleš Mahdal.

„Je pátek a zatím nemám žádné stížnosti z okolního areálu. Ono to hodně záleží na počasí, takže doufám, že vše proběhne podle domluvy ke spojenosti všech. Jsme si vědomá toho, že to některé lidi může obtěžovat,“ myslí si náměstkyně hradecké primátorky pro kulturu Ilona Dvořáková, která připomíná, že organizátoři musí dodržovat domluvené časy konce hlavních koncertů.

Festival je slyšet i 10 kilometrů daleko

O záhadách šíření hluku z festivalu může vyprávět paní Jana. Od letiště žije ve vesnici vzdálené 10 kilometrů: „Ve středu, kdy Rock for People začínal, to byl hukot. Syn se ptal, co to je za rámus a do kdy to bude trvat. Tvrdil, že jestli do rána, že neusne. Chtěl zavřít okno. Ale přece se kvůli tomu nebudeme celou noc dusit při zavřeném okně. Nakonec stejně brzy usnul.“ Paní Jana dodává, že ve čtvrtek festival moc neslyšela, v pátek byla situace horší: „Syn se ptal, jestli je bouřka. Naštěstí v televizi to přeřvaly pravěké potvory, dávali Jurský svět. Tak to „hřmění“ venku pak už ani nevnímal. Mně samotné to ale zas tolik neruší.“

Zdroj: Deník/Jiří V. Matýsek

Kladně vnímá RfP paní Dita. Ta žije v Nedělištích. Ty jsou od festivalového parku pět kilometrů, leží až z dálnicí na Jaroměř: „Slyším to a mám to ráda. Ta hlavní stage je otočená k nám, někdy je večer i rozumět tomu, co se tam říká do mikrofonu. Sednu si pod pergolu a jsem na rokáči,“ směje se žena. V pátek si tak poslechla americké The Offspring: „Líbí se mi to. Lidi mají právo na to, občas se uvolnit, nemusí chodit jen do práce. Určitě jsou lidi, kterým to vadí, ale jsou lidi, kterým vadí všechno,“ dodává paní Dita.