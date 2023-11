Saaby jsou podle jejich majitelů výjimečné svou originalitou, ladnými tvary, zpracováním i vlastnostmi. Výjimečnost jim dodává i to, že se již více než deset let nevyrábějí.

„Myslím si, že lidi fascinuje originalita. Připadá mi také, že majitelé jsou příjemní a soudržní lidé. Když na silnici nebo na křižovatce potkám saaba, jsem si jistý, že pojede rozumně,“ vyzdvihuje zakladatel tradice hradeckých srazů.

Budoucí vědci studují v Novém Bydžově. Gymnázium ukázalo moderní laboratoře

Wikipedie dokonce uvádí, že podle studií jsou nejvzdělanějšími řidiči majitelé vozů Saab.

„Takže tady máme sešlost inteligence. Já sám jsem poloumělec,“ rozesmála informace Jaroslava Třasáka, který je profesí kamenosochař a má kamenickou firmu. Saaby podle něho milují architekti nebo návrháři.

„V poslední době se také čím dál více objevují i v reklamách, ve filmech a v televizi, aktuálně třeba v seriálu Oktopus, kde v něm jezdí policejní vyšetřovatelka. Filmaři nám dělají v poslední době radost,“ připomíná Třasák.

Historie značky sahá do roku 1949, kdy koncern Saab přidal k výrobě letadel automobily. Na výrobě prvních vozů se tak podíleli letečtí experti a odborníci na aerodynamiku. V roce 1989 automobilku koupil americký koncern General Motors. Tím začaly potíže, které po několika letech pokračovaly dalším prodejem a vyvrcholily ukončením výroby.

Nález jako ze Skandinávie. Podívejte se, co archeologové v Hradci objevili

„Společnost General Motors se zbavila Saabu proto, že jeho zaměstnanci si vždy chtěli dělat všechno po svém. Navíc byl ztrátový, takže musela automobilku dotovat. Následně ji koupila firma Spyker. Ta do ní sice zainvestovala, ale zjistila, že je nerentabilní. Nakonec ji koupili Číňané. Ve Švédsku se poslední vozy Saab vyrobily někdy v letech 2011 a 2012,“ vysvětluje Třasák.

Ukončení výroby bylo pro fanoušky skandinávských aut velkým zklamáním, zároveň však stoupla jejich hodnota. Saab je tedy zároveň dobrá investice.

„Každý rok se zhodnocuje o pět až deset procent. Ale pozor. Jde sice o limitované série, ale kupují si je pouze ‚saabaři‘ nebo lidé, kteří ke značce tíhnou. Proto je to obtížně prodejné auto. Prodávají se třeba půl roku. Platí to i o mém autě z limitované série 220 kusů. Přitom se za deset let jednonásobně zhodnotilo. Je to zkrátka úzký profil,“ říká Třasák a pomalu se chystá na spanilou jízdu. Tu za několik minut vedl ve svém žlutém kabrioletu.

Letošní novinkou bylo vyhlášení ocenění Auto Elegance, tedy nejkrásnějšího vozu na srazu. To získal Petr Havlíček z Hradce Králové a jeho Saab 9-3 z roku 2000. I on potvrzuje, že milovníci saabů většinou u jednoho modelu nezůstanou, doma má další dva.

Zdroj: Deník/Stanislav Ďoubal