Rychnov nad Kněžnou - Nejen pracovníci, ale i návštěvníci Okresního soudu zažili skutečně neobvyklý den. Po chodbě přísně střeženého objektu se procházel srneček a lízal zaschlou sůl ze schodů. Problémy mu nedělal ani detektor kovu a venkovní dveře na fotobuňku, kterými vešel jako zkušený klient.

Pátek třináctého byl pro zvíře štastný. Stráž ho nezastřelila a pominula i ztráta plachosti z přežrání řepkou.

„Srnka sem přišla z ulice a pohybuje se zde jako by nic,“ komentoval výjezd přítomný rychnovský strážník, který okamžitě zavolal správce lesu Včelný, aby zvíře odchytil.

„S největší pravděpodobností srneček požil velké množství řepky, která je v takovém množství toxická, a to způsobilo přirozenou ztrátu plachosti. Vyloučil jsme i vzteklinu, protože žádné známky slinění nebyly u zvířete patrné. Protože na srnečka nikdo nesahal, odchytili jsme ho a převezeme ho do bezpečí,“ uvedl bezprostředně po zásahu Ješina a po hodině telefonicky Deník informoval, že tulák je v pořádku, došlo k detoxikaci a odkráčel do lesa.