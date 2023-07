Jak vysoko řadíte stadion mezi vámi navrženými projekty? Rozhodně nejvýš. Je to prostě srdcovka, společný splněný sen nás, města, klubu a fanoušků, na který se čekalo prakticky 30 let. Všichni mají od stadionu vysoká očekávání. Cítíme velkou zodpovědnost, ale současně, když je hotovo z 99 procent, také úlevu. Tu jsem pocítil už ve čtvrtek, kdy se poprvé bez problémů rozsvítila lízátka a další osvětlení hrací plochy.

V poslední době jste na stavbě prakticky každý den, co se ještě musí dokončit? V pátek se měřila třeba intenzita osvětlení. Pro kolaudaci je klíčové ještě osazení dvojice vrat na vjezdech na hrací plochu a instalace vstupních turniketů u pokladen. Z hlediska hygieny se musí dopojit sanita, musí se zapojit světla. Klíčové je ještě dokončení gastrotechnologie, to se dělá teď a například se musí některé prostory dovymalovat a uklidit.

Minulý týden se objevila informace, že „Votroci“ první zápas v nové aréně nestihnou . Vy tvrdíte, že na první fotbalovou ligu se do Hradce 5. srpna půjde. Proč si to myslíte? Kdybyste si teď prošel stavbu, tak byste to viděl. Každým dnem ty nedokončené drobnosti geometrickou řadou mizí. Věcí, které ke kolaudací chybí, je málo a v podstatě už řešíme jen čtyři úřady. Hasiče, stavební úřad, hygienu a inspektorát bezpečnosti práce a s těmi jsme v permanentním kontaktu. Co ještě minulý týden nebylo, to je teď hotové a dodělávají se opravdu drobnosti. Probíhá také finální úklid. O termínu nemám opravdu pochyby. Je to jako ve sportu. Ve finiši jste nejrychlejší a každý, kdo potřeboval něco dostavět do nějakého termínu, to zná.

Do nové hradecké arény se těší její architekt Tomáš Vymetálek nejen na fotbal. „Vyrazím také na koncerty, na které je stadion připraven. Atmosféra pod hradeckými lízátky byla vždycky skvělá, na to se těším nejvíc,“ řekl v rozhovoru pro Deník sympatický padesátník. Na otázky odpovídal bez okolků a z každého slova bylo cítit, že nová multifunkční aréna je i jeho splněný sen.

Co byste na stadionu vypíchl, o čem se třeba málo mluví?

Jsou tady tři věci. Jednou z nich je fantastická lokalita, kterou je hradecký stadion ojedinělý. Je v parku, u koupaliště Flošna, u řeky a současně je to blízko do centra a okruhu. Dá se sem snadno dojet nejen autem, ale i na kole, inline bruslích a snadno zaparkovat. Když sem někdo přijde, tak to i nesportovce fantasticky sportovně naladí. Je to prostě jedinečná lokalita. Něco úplně jiného, než když přijdete ke stadionu v zástavbě v centru města, třeba v Praze.

A ty další jedinečnosti nové hradecké arény?

Určitě kombinace toho nového, co tady vidíme před sebou, s tím starým, a to jsou právě lízátka. Málokde ve světě se při stavbě za stovky milionů dosáhne toho, že se tak velká část původní konstrukce, jako jsou právě ty čtyři ikonické padesátimetrové stožáry, vlastně repasuje, vrátí a funguje. To je spojení starého a nového, což je pro Hradec vlastně symbolické. Jsme salon republiky, máme tady budovy od Josefa Gočára nebo Jana Kotěry a spoustu dalších krásných staveb, před kterými se všichni architekti skláníme. Bylo téměř povinností do stavby zakomponovat něco původního, a to se podařilo.

VIDEO: Dva týdny do výkopu. Podívejte se do útrob nového hradeckého stadionu

Další zajímavostí je, že se jedná o multifunkční stadion, souhlasíte?

Jiné nové stadiony u nás i ve světě jsou primárně plánované primárně pouze pro fotbal. Tento projekt, počítal s tím, že tady budou tělocvičny, multifunkční sály v druhém patře, které mohou sloužit i kulturním akcím. To se ale týká i okolí arény, mohou tady být dožínky, vánoční trhy, festivalová pódia a podobné venkovní akce.

A to není všechno…

Zdaleka ne. Venkovní dráha kolem stadionu, kde si lidé mohou zaběhat, zabruslit plus ubytování v jižní tribuně, další tělocvičny pod východní tribunou. A hlavně, co bych vypíchl, je krytá běžecká dráha dlouhá víc než 100 metrů pod východní tribunou, která Hradci v zimě chyběla. To vše jsou věci, které sem přitáhnou i nefotbalisty. Jsem přesvědčený o tom, že se aréna stane centrem všech sportovců a lidí, kteří chtějí aktivně strávit volný čas. To je opravdu jedinečná věc. Na dohled je přes Orlici i vodácká loděnice, vedle areál Slavie, který se snad jednou podaří propojit přes řeku pěší lávkou. Hned za okruhem je pak tenisový areál, vedle kterého chystá soukromý investor stavbu dvou krytých ledových ploch. Tím se z této části města stane ojedinělý, sportovně - volnočasový park.

Stavbě se ale nevyhnuly ani kontroverzní věci. Třeba stížnosti na podobu opláštění stadionu z tahokovu. Jak se vám nakonec líbí?

Jsem hlavně rád, že fasáda v této podobě vůbec je. Asi je nakonec trochu transparentnější, než třeba veřejnost očekávala z těch prvotních návrhů. Ale myslím si, že konečná podoba má spoustu kladů, které návštěvníci časem ocení. Průhlednější opláštění například umožňuje výhled přes horní hranu tribun z ochozu stadionu do okolí. Celkově vzato se stavělo v tak složitém obdobní, muselo se optimalizovat v mnoha věcech a ta optimalizace fasády je nejvíc vidět (dva dny po začátku stavby začal vojenský konflikt na Ukrajině, stouply ceny stavebních materiálu a některé byly hůř dostupné a raketově stouply ceny energií, pozn. red.).

Megalomanské nákupní centrum byl šílený nápad, říká autor hradeckých lízátek

Takže opláštění stadionu je kompromis?

Je to kompromis, ty se ale dělají na každé stavbě. Tato stavba měla danou cenu a další podmínky, které jsme museli splnit. V Evropě je nyní řada nedokončených staveb a to jsme nedopustili. Chtěl bych vyzdvihnout spolupráci s fotbalovým klubem, hodně věcí jsme řešili s generálním manažerem Richardem Juklem, který je vystudovaný stavař a lidmi kolem něj, udělali tady velký kus práce.

Při první testu osvětlení ve čtvrtek jste parádně vykopl balon na hřiště, hrál jste fotbal?

Fotbal jsem do mladších žáků hrál za TJ Sokol Třebeš. K fotbalu mám velmi pozitivní vztah. Sportuji stále aktivně, dělal jsem závodně tenis a sjezdové lyžování, rekreačně pak hokej, mám uběhnutý pražský maraton, rád se otužuji v ledové vodě a chodím po horách, takže mám poměrně široký záběr.

Budete chodit na fotbal?

Doufám, že nejen na fotbal, ale také na koncerty, na které je stadion připraven. Atmosféra pod hradeckými lízátky byla vždycky skvělá, na to se těším nejvíc!

Ing. arch. Tomáš Vymetálek



Na podobě stadionu začal se svým týmem pracovat vlastně už od roku 2015. Tehdy na zadání hradeckého magistrátu vytvořil první studii stadionu poté, co město opustilo myšlenku na propojenou stavbu stadionu a nákupního centra. Narodil se v Náchodě a žije v Hradci Králové. Je mu 52 let, má čtyři děti. Ve volném času Tomáš Vymetálek sportuje, má rád výtvarné umění, hory, turistiku a otužování. Rád cestuje a odpočívá u dobré, často vážné nebo relaxační hudby.