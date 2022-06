Poté, co se stavbaři vypořádají s odléváním železobetonových sloupů a průvlaků pro stavbu konstrukce arény, přesunou se na západní tribunu, kde nyní budují strop druhého nadzemního podlaží. „Pracujeme také na podbednění šikmých desek pro sezení. V těchto dnech již máme zabedněno přibližně 20 procent z celkové kapacity,“ popsal současný stav na staveništi oblastní ředitel firmy Strabag Aleš Fišer.

Na začátku týdne byly zahájeny také práce na repasi lízátek. Ty byly a zase budou dominantou celé stavby. Z lízátek již byly odstraněny staré reflektory, žebříky a konstrukce, které nebudou dále využívány. Po odstranění starého nátěru bude aplikován nový ochranný lak. Práce na čtyřech strožárech by měly být dokončeny na podzima a do konce letošního roku by se měla lízátka opět zvednout k nebi.

Národní sportovní agentura zastavila dotaci pro hradecký fotbalový stadion

Minulý týden hradečtí zastupitelé schválili zdražení fotbalového stadionu. Z původních 568 milionů bez DPH se cena zvedne o 59 milionů korun. Současně se stavba prodlouží o dva měsíce a stavební firmy udělají některé další práce.

Část zastupitelů požadovala odložení hlasování na samotný konec měsíce, protože podklady dostali na posledních chvíli. Nabídka konsorcia stavebních firem ale platí do konce června a zastupitelstvo zdražení odhlasovalo na řádném jednání.

Konsorcium stavebních firem požadovalo kvůli rostoucím cenám původně 69 milionů navíc. Cenu se podařilo snížit a firmy navíc například zbourají starou tribunu nebo zvýší kapacitu na 9300 míst k sezení