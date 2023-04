/VIZUALIZACE/ Z fotbalového stadionu ve Smiřicích by se v budoucnu měl stát moderní víceúčelový areál. V plánu je zatím tréninková plocha s umělou trávou, univerzální kurty a nové sociální zázemí.

Prioritou pro nejbližší období je fotbalová tréninková plocha s umělou trávou, tři univerzální kurty a nové sociální zázemí. Vizualizace. | Foto: město Smiřice

Revitalizace fotbalového stadionu je jednou z připravovaných investičních akcí Smiřic. Ze stadionu z 50. let se časem stane moderní víceúčelový areál s novým sociálním zázemím, větším počtem hracích ploch včetně tří univerzálních kurtů a novou kuželnou. Informovalo o tom město Smiřice.

Vizualizace.Zdroj: město Smiřice

"V současné době je hotová umísťovací studie. Prioritou pro nejbližší období je fotbalová tréninková plocha s umělou trávou, tři univerzální kurty a nové sociální zázemí. Tyto tři součásti areálu by měly být v dohledné době posunuty do projektových příprav," uvádí město.

Prioritou zadání umísťovací studie bylo rozšíření fotbalových tréninkových ploch s ohledem na početnou mládežnickou základnu SK Smiřice. Studie počítá s novou kuželnou, umístěním tří univerzálních kurtů pro volejbal, tenis či nohejbal a také s vytvořením prostoru pro případnou sportovní halu.

Do roku 2020 se na stadionu konal festival folkové, country a trampské hudby Smiřický hrnec, 32. ročník se neuskutečnil kvůli pandemii covidu-19 a souvisejícím opatřením, znovu již festival obnoven nebyl.

Pokud by sportovní halu v budoucnu město potřebovalo, nejspíš by vznikla na místě současného skateparku. Skatepark by se v takovém případě posunul severněji od stávajícího umístění.

"Rozšíření sportovišť a celková návštěvnost budoucího nového sportovního areálu vyvolává potřebu vybudování nového sociálního zázemí u stávající restaurace," píše se dále v umisťovací studii.

Stadion ve Smiřicích na současném místě začal růst v roce 1950, dokončený byl v roce 1957, 20. září téhož roku se na novém stadionu konala slavnost Trotina při příležitosti zahájení meliorací na říčce Trotině. Ve Smiřicích tehdy bylo na 40 000 návštěvníků. (Zdroj: smirice.eu)