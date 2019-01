Hradec Králové - Rada města Hradec Králové požaduje po firmě CTP stažení žaloby na město. Až poté je jeho vedení dle slov náměstkyně Pourové ochotno jednat o smíru. Řešení dlouholetého problému načerno postavených hal v krajském městě je tak stále v nedohlednu.

Rozestavěné skladovací haly u Hradce Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Hradečtí radní vyzývají společnost CTP ke stažení žaloby na město. Přístup společnosti je podle náměstkyně pro oblast správy majetku města a městských organizací Věry Pourové nekorektní. Bavit o dohodě se odmítá kvůli žalobě, kterou CTP podalo na město. My jsme se na radě dohodli, že budeme požadovat stažení žaloby. Pak se můžeme eventuálně bavit o smíru. Rozhodně ne teď, kdy jsme vydíráni deklarovanou žalobou,“ vysvětlila Pourová. Ačkoliv je osobně spíš pro pokračování soudního řízení, dalšímu jednání se nebrání. Ovšem pouze za jasně daných podmínek. „Jako rada preferujeme cestu mimosoudního jednání s tím, že si CTP posype hlavu a omluví se a posadíme se k čistému stolu,“ uvedla náměstkyně za hnutí ANO Pourová. Dodala, že v CTP je nový statutární zástupce, od něhož si slibuje úplně nový přístup k jednání a především pokoru.

ODS pro dohodu, Změna pro Hradec striktně proti

Zatímco postoj ANO není jednoznačný, zbylé dvě koaliční strany jsou ve svých vyjádřeních čitelnější. Problémem ovšem je, že jejich postoje jsou v přímém rozporu. Nejsmířlivější je v otázce dohody s firmou CTP náměstek pro oblast rozvoje města, územního plánování a investičních akcí města Jiří Bláha z ODS. Argumentuje hlavně tím, že nejhorší možné řešení situace je takové, díky kterému bude současné betonové torzo na místě stát dlouhé roky. „Když se rozhodneme soudit, může to trvat roky a rozestavěné haly tam budou stát i za 10 let. Nerad bych se dostal do stádia, kdy firma ztratí zájem haly dostavit,“ řekl Bláha s tím, že po dostavení by na místě našly práci desítky lidí.

Na opačné straně názorového spektra stojí zástupci Změny pro Hradec a Zelených. Jejich postoj se dle radního Adama Záruby nemění. Žádná legalizace, žádná dohoda. „Jde nám o princip, město by nemělo ustupovat,“ potvrdil Záruba. Záležitost CTP není součástí koaličních dohod a závazků. Rozhodování o případném smíru bude na zastupitelstvu čistě věcí svědomí a morálky jednotlivých zastupitelů. Kdy a jestli se tím budou zastupitelé zabývat, teď není jasné. Věc byla prozatím stažená a čeká se, zda dojde k dalším jednáním nebo bude muset rozhodnout soud. Míč je na straně CTP.