Stane se Hradec opět Salonem republiky?

Díky stavbám Josefa Gočára a Jana Kotěry ze začátku 20. století si Hradec Králové vydobyl v republice přízvisko Salon republiky. V posledních letech se následovníci slavných architektů opět snaží tomuto přízvisku dodat punc aktuálnosti. A díky celostátní soutěži stavba roku se jim to daří. Svědčí o tom nejenom výsledky z let minulých, ale i počiny, které jsou do klání přihlášeny letos.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Hlasování o laureátech cen skončí 20. října. Mezi třiapadesátkou nominovaných staveb se objevil parkovací dům Jana Gayera a rekonstrukce budovy Muzea východních Čech. Prvně jmenovaný zatím u laické poroty získal 624 hlasů. Rekonstrukce secesní budovy z pera Jana Kotěry zatím posbírala 59 hlasů. Při pohledu na „startovní" listinu letošní soutěže Stavba roku je pak patrné, že i v celých východních Čechách se dobré architektuře daří. Mezi všemi nominovanými stavbami totiž zatím u veřejnosti vede modernizace vzdělávacího a výcvikového centra hasičů ve Velkém Poříčí. Pro stavbu doteď hlasovalo 7810 lidí. Dobře si vede i rekonstrukce a dostavba Střediska volního času v Trutnově (1117 hlasů) či zrekonstruované jičínské kino Český ráj (1255). Soud řeší manipulaci s miliardovou zakázkou kraje Přečíst článek › Pokud by u laické či posléze odborné poroty zvítězil hradecký parkovací dům nebo přestavba muzejní budovy, zařadily by se tyto stavby k těm, které jsou již vavříny ze soutěže ověnčené. Naposledy se tak stalo v roce 2017, kdy si hlavní cenu odnesla rekonstrukce Galerie moderního umění. V roce 2009 krajské město zabodovalo s budovou krajské Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Významné ocenění architektů tehdy do Hradce putovalo již podruhé za sebou. Rok předtím soutěž opanoval areál hradeckého Regiocentra Nový pivovar, ve kterém má sídlo kraj. „Snad každá mimořádná stavba si v době jejího vzniku najde své příznivce i odpůrce a vyvolá diskuzi. Jejich skutečný význam a hodnotu jsme schopni docenit v některých případech až desítky let poté. Jsem rád, že v našem městě máme tolik oceněných staveb a že stále přibývají," okomentoval architektonické úspěchy Hradce Králové z posledních let primátor města Alexandr Hrabálek. Ve výčtu oceněných či nominovaných hradeckých staveb z let minulých se také objevují přestavba panelových domů v Gagarinově ulici, rekonstrukce Bílé věže (Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v soutěži Stavba roku 2015), Petrof gallery (Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavebnictví v soutěži Stavba roku 2018), lávka u zimního stadionu (Cena Státního fondu dopravní infrastruktury v soutěži Stavba roku 2013), rekonstrukce Tereziánského dvora či Terminál hromadné dopravy. Pálenice čekají na zákazníky. Ovoce je málo Přečíst článek ›

Autor: Petr Vaňous