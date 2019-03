Hradec Králové - Ve věku 86 let ve čtvrtek zemřel člen hereckého souboru pražského Činoherního klubu Stanislav Zindulka.

Momentky z natáčení filmu Narušitel. | Foto: ACTORESS PRODUCTION

Do povědomí lidí se tento jilemnický rodák zapsal hlavně rolí Josefa Pumplměho v seriálu Vlak dětství a naděje. Svůj bohatý herecký život spojil i s Hradcem Králové, kde v roce 1955 nastoupil do angažmá v tehdejším Krajském oblastním divadle. Hradci pak zůstal věrný s jednoroční přestávkou až do roku 1967. Během hradecké anabáze odehrál na sedmdesát rolí. Ve městě nad soutokem Labe a Orlice také spolupracoval s místními ochotníky.