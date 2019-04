Už téměř rok zeje první cyklověž na území České republiky prázdnotou. Za tu dobu nenašlo vedení Hradce s jejím majitelem společnou řeč na její odkup a přesun na jiné místo. Současná věž, která na svém místě stojí od roku 2013 teď musí ustoupit plánované výstavbě hotelu.

A protože město vhodný pozemek nenašlo, rozhodl se investor zahájit jednání se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a najít vhodné místo na jejím pozemku tak, aby cyklisté o věž nepřišli. Nebude to však věž totožná.

Nabíječky i převlékárna

„K poslednímu březnu nám vypršela dohoda s vlastníkem hotelu Černigov. Věž tak musíme demolovat, ale ve šrotu neskončí. Jednáme s některými soukromými společnostmi, které projevily zájem přesunout současnou věž na své pozemky,,“ uvedl Rudolf Bernart, který věčí, že přes tento krok cyklisté o věž u hradeckého nádraží nepřijdou. „Jednáme se SŽDC o pozemku, kde by mohla vzniknout věž nové generace, podobné té, která nyní roste v Čelákovicích. Součástí kolárny by tak měla být dobíjecí stanice pro elektrokola a převlékárna,“ dodal Rudolf Bernart. V této snaze se snaží pomáhat i město, kdy náměstek primátora Jiří Bláha poslal SŽDC dopis o součinnost při hledání místa pro novou cyklověž. „Tento dopis však zatím nedošel,“ informoval mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Kdy tak nová věž u nádraží vznikne, není zatím jasno. Jasné je jen to, že do té doby proběhne minimálně jedno soudní stání mezi městem a společností Rudolfa Bernarta o ušlý zisk. To se uskuteční 17. března u hradeckého krajského soudu. Tomuto stání se mohlo město vyhnout smírem. Ten ale vedení města nepodpořilo. „Rada nedoporučila přijetí návrhu dohody o narovnání, podle které mělo město společnosti Systematica zaplatit 4,65 milionů korun, čímž by došlo ke vzájemnému vypořádání a zároveň by společnost stáhla žalobu, kterou se domáhá náhrady škody za neuzavření kupní smlouvy. Město však chce dál s majitelem jednat,“ uvedl mluvčí magistrátu Petr Vinklář s tím, že tento bod ještě 30. dubna projedná hradecké zastupitelstvo.