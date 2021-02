Deník na návštěvěZdroj: DeníkZhruba 30 kilometrů na nejbližší odběrové i očkovací místo v Královéhradeckém kraji to mají obyvatelé z Novobydžovska a Chlumecka. Podle starosty Nového Bydžova Pavla Loudy kraj na až 30 tisíc lidí, kteří žijí v západní části hradeckého regionu, zapomíná. S chlumeckým kolegou Miroslavem Uchytilem proto kraj žádají o zřízení očkovacího centra v Novém Bydžově. Zatím marně. Dočkat by se místní lidé mohli nejdříve v dubnu.

„Iniciativně jsme nabídli možnost vytvoření očkovacího centra pro tuto část kraje u nás v Novém Bydžově. Asi po týdnu nám odpověděli z kraje, že tu informaci berou na vědomí, nicméně že v první fázi bude pouze nějakých šest nebo sedm očkovacích center, které navrhl kraj. To v podstatě odpovídá rozmístění regionálních nemocnic. Pokud by se tady někdy mělo zřizovat očkovací centrum, tak to bude až v době, kdy bude dostatek vakcíny a ty současná centra by to už nezvládala. To znamená, že se bavíme až o dubnu nebo květnu," vysvětluje dlouholetý bydžovský starosta.

Senioři kvůli dlouhé cestě očkování odkládají

Většina seniorů podle něj tak zatím očkování odkládá. Cesta do nejbližších očkovacích center v kraji v Hradci Králové nebo Jičíně je pro ně příliš problematická. „Dostávat se do Hradce nebo do Jičína je prostě problematické. Naše nemocnice v Novém Bydžově spadá pod tu jičínskou. Pro místní je to ale daleko, navíc je tam nesmyslné vlakové i autobusové spojení. Jsme takoví bezprizorní. Covid ten problém jenom zvýrazňuje. Jičín se stará o lidi z Jičínska, Hradec zase o svoje ovečky a my jsme ve vzduchoprázdnu," popisuje Louda.

Většina seniorů z regionu kolem Nového Bydžova podle starosty nyní čeká na to, až dostanou nějakou vakcínu jejich obvodní lékaři. Ti jsou pak schopní si svoje seniory oslovit a pozvat na očkování do ordinace. „Samozřejmě jsou senioři, které jejich děti odvezly na očkování do Hradce, ale to je pár lidí. Tímhle tempem bychom očkovali deset let,“ štve starostu.

Nejsme v centru zájmu kraje, říká Louda

Ten se prý za 27 let na novobydžovské radnici už mnohokrát přesvědčil, že „zápaďané“ zůstávají opomenutí. Jako příklad uvádí i fungování mobilních očkovacích týmů. Očkování lidí z domů s pečovatelskou službou nebo denního stacionáře v Novém Bydžově prý musel na poslední chvíli osobně vyjednat přímo v hradecké fakultní nemocnici. „Jsme tady v takovém území, které vůbec není v centru zájmu Královéhradeckého kraje. Tak to bohužel dlouhodobě je," tvrdí Louda s tím, že na očkovacím centru v Novém Bydžově proto radnice dál sama pracuje, aby bylo v případě souhlasu kraje vše připravené.

Vzniknout má v nové sportovní hale, do které je zajištěn bezbariérový přístup. Městský úřad už zřídil krizového pracovníka, který dává dohromady databázi dobrovolníků, kteří by v očkovacím centru mohli pomáhat. Zatím se jich přihlásilo asi 12. Starosta ale věří, že až se start očkování ve městě přiblíží, počet zájemců z řad lékařů i laické veřejnosti se zvýší. Odbornou složku by měla mít na starost jičínská nemocnice, pod kterou spadá i nemocnice v Novém Bydžově.

Problémem pro místní je i testování

Dlouhou cestu musí lidé z okolí Nového Bydžova absolvovat i kvůli testům na koronavirus. V kraji už sice funguje přes deset odběrových míst, nejbližší je ale od Bydžova asi 30 kilometrů. Starosta Pavel Louda proto jedná s krajským radním Zdeňkem Finkem o zřízení místa přímo v Bydžově. Pomoct by k tomu mohlo plánované otevření škol. „Když si představíte, že jenom v Novém Bydžově je asi tisíc dětí, které by se měly každé tři dny nějakým způsobem testovat, tak se to bez testovacího centra tady u nás prostě neobejde. Doufám, že to otevření škol napomůže k tomu, že konečně někoho přesvědčím, že když je tady nemocnice, může tady být i odběrové místo,“ popisuje Pavel Louda.

Zajímavou alternativou k Jičínu nebo Hradci Králové je zatím pro lidi z Nového Bydžov středočeská nemocnice v Městci Králové. Od Bydžova je vzdálená asi 15 kilometrů. Provádí v ní nejen antigenní testy, ale od soboty je možné se tam registrovat i na očkování seniorů.

"V minulém týdnu se na nás obrátilo několik seniorů právě z Nového Bydžova a okolí, zda je možné rezervovat termín u nás, i když se jedná o jiný kraj. Ubezpečila jsem je, že možné to samozřejmě je. A s ohledem na rozdíl vzdáleností k ostatním očkovacím místům to samozřejmě nabízí i větší komfort. Přestože aktuálně vypsané termíny jsou již obsazené, záhy budeme vypisovat další a zde pak hraje roli pořadí zájemců na pomyslné čekací listině," říká Lucie Drobík Kolářová z očkovacího centra v Městci Králové.