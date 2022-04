Ještě před sametovou revolucí zde fungovala sauna, pak už budova ve stínu malšovického nadjezdu fungovala ponejvíc jako restaurace. „Ještě jako dítě jsem sem chodil se školkou do sauny. Je to trochu nostalgie, ale v posledních letech ta budova nevypadala příliš vábně,“ myslí si malšovický rodák Patrik Diviš.

Budovu koupila hradecká inovativní firma Ella-CS. „Vyrábíme implantabilní výztuže do trávícího traktu a do dýchacích cest. Máme tři světové výrobky, které žádná jiná firma na světě nevyrábí, protože jsou patentované a byly vyvinuté zde v České republice,“ stručně představuje svoji společnost Karel Volenec. Do Úprkovy ulice chce přestěhovat část výroby a laboratoře. Podle jednatele a majitele firmy se jedná o čistý a tichý provoz: „Je to lehká strojní výroba, to znamená počítačem řízené frézy a podobně. Přirovnal bych to k hodinářství. V Malšovicích by mělo pracovat osm lidí.“

Firma zachová půdorys původní, pět desítek let staré budovy a přistaví jedno patro mírně přesazené směrem od okruhu. Vizualizaci budoucího objektu najdete ve fotogalerii. „Dočasný přístup na stavbu máme zajištěný z okruhu, po dostavění už budeme jezdit kolem. Budoucí obslužnost máme založenou na osobních autech a dodávkách,“ vysvětluje Karel Volenec. Po bourání se ale práce zastavily. Budova totiž není dobře založená a nyní se řeší, jak pokračovat: „Rádi bychom měli vše hotové do konce roku, ale nevím, jestli se to povede, teď máme zpoždění. Oproti původním plánům budeme muset zbořit i původní obvodové zdi a příčky. Nejsou dostatečně pevné.“

ELLA-CS



Relativně mladá hradecká firma má vlastní vývoj a vlastní tři světové patenty. Vyvíjí a vyrábí implantabilní výztuže (stenty) do trávícího traktu a do dýchacích cest. V Hradci Králové a Třebechovicích pod Orebem zaměstnává 120 lidí. Devět desetin své produkce vyváží do 70 zemí světa.

Stavba se nesetkala s negativní reakcí veřejnosti. Od Malšovic je oddělená nadjezdem a proti nejsou ani majitelé několika sousedních vilek. „Obecně jsme měli trochu obavy, že tam bude výroba, ale zároveň pan docent Volenec komunikoval takovým způsobem, že musím říct, že spolupráce s ním je velmi dobrá. Máme pocit, že z hlediska sousedských vztahů by to mělo být pozitivní,“ myslí si jeden z majitelů sousedních domků Denis Doksanský.

Problémy nevidí ani komise místní samosprávy. „Nesetkal jsem se s žádnou negativní reakcí, nikdo z občanů si na ten projekt nestěžoval. Nevidím v tom žádný problém,“ dodává předseda KSM Malšovice Petr Vošoust.

Rozvoj technologické firmy vítá i vedení magistrátu. Město ostatně firmě prodalo potřebné pozemky. Jednak pod samotnou budovou, a pak ještě jeden malý v sousedství. Bezmála 800 metrů za 3,76 milionu korun. „Je to jedna z rychle rostoucích společností v oboru biomedicíny. Určitě patří jestli ne ke hradeckému zlatu, tak ke hradeckému stříbru. Takové společnost stojí za to podporovat,“ domnívá se náměstek hradeckého primátora pro správu majetku Pavel Marek.

Firma, která dnes funguje na několika místech Hradce Králové má ve městě v plánu ještě jednu, podstatně větší investici. U Polikliniky III na Benešově třídě chystá vědecko-výzkumné centrum. „By byl tam výzkum, vývoj, obchod a hlavní středisko společnosti. Je to v blízkosti kampusu Karlovy univerzity a fakultní nemocnice, kam logicky a urbanisticky patříme. Tím by se pro nás uzavřel řetězec od výzkumu, vývoje, přes vlastní výrobu až po léčbu,“ dodává k plánům společnosti Ella-CS Karel Volenec.