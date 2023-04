Fotbalový stadion v Hradci Králové se do prázdnin nejspíš nestihne dokončit. Dva a půl měsíce před plánovaným dokončením správce stavby oznámil městu, že se může předání stavby o několik týdnů zdržet. Prodloužení termínu by mohlo ohrozit start prvoligové sezóny FC Hradec Králové.

Takhle vypadala stavba hradeckého stadionu na konci února. | Foto: Deník/Jiří Fremuth

Smlouva na stavbu nového multifunkčního fotbalového stadionu v Hradci Králové byla podepsána přibližně před dvěma lety, a to mezi městem a sdružením stavebních firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont. Nyní, dva a půl měsíce před plánovaným dokončením, vyjádřil správce stavby, společnost Grinity, obavy, že se může předání stavby o několik týdnů zdržet. Informovalo o tom město.

To by mohlo ohrozit start prvoligové sezóny FC Hradec Králové. Ačkoliv je město stavebním konsorciem ujišťováno, že vše bude dokončeno v řádném termínu, zahájilo město s klubem jednání o alternativních variantách konání prvních zápasů nadcházející sezóny.

„Jsme si vědomi toho, že situace ve stavebním oboru je velmi nestabilní a komplikovaná. Nepochybujeme, že stavbaři dělají maximum pro to, aby se vše stihlo v řádných termínech a stále věříme, že se to podaří. Nemůžeme ale upozornění našeho správce stavby brát na lehkou váhu. Pokud z jeho pohledu hrozí, že se termín dokončení stavby nedodrží, musí si především fotbalový klub připravit záložní řešení pro úvod příští sezóny, ačkoli jsme stavbaři stále ubezpečováni, že termín předání stadionu 30. června stihnou,“ říká primátorka města Hradce Králové Pavlína Springerová.

Možností, že se stavba arény zpozdí, se také na úterním jednání zabývalo představenstvo FC Hradec Králové. „Pokud by se mělo jednat o dvě až tři kola úvodní soutěže, nepředstavovalo by to podle FC Hradec Králové neřešitelný problém a mohli by je odehrát venku,“ doplňuje primátorka.

Práce na stavbě multifunkčního fotbalového stadionu ale i nadále pokračují. „Od správce stavby máme dokumenty, které upozorňují na možnost nedodržení plánovaného termínu dokončení stavby. Dokládají to také výstupy z posledních pravidelných kontrolních dnů na stavbě. Jejich odhad je takový, že by se stavba mohla zdržet o několik týdnů,“ popisuje náměstek primátorky pro oblast městských investic Lukáš Řádek.

Podle správce stavby má zpoždění identifikovaných částí přímý dopad do dokončovacích prací, kolaudace a certifikace budovy, které jsou podmínkou úspěšného dokončení.

Termín dokončení hradeckého fotbalového stadionu byl už jednou prodloužen, a to právě na konec letošního června. Nyní to vypadá, že ani do prázdnin hotovo nebude.