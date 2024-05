Startovací byty už mají své nájemce, rozhodlo hlasování

Město Hradec Králové už zná majitele startovacích bytů. Rozhodlo o nich losování, která se uskutečnilo v pondělí 27. května. Startovací byty nabízejí zvýhodněný nájem a jsou určené pro mladé lidi do 32 let s trvalým pobytem v Hradci Králové. V prvním kole jich město rozdělilo šestnáct, dalších čtrnáct, s tím, že počet se může ještě zmenit, by se stejným způsobem mělo rozdělit do konce roku.

Nové nájemce má šestnáct startovacích bytů. Ilustrační foto. | Foto: Pixabay