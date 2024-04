Město nabízí k pronájmu 14 startovacích bytů, do konce roku budou další

Město Hradec Králové vyhlašuje další kolo výběrového řízení, jehož úkolem je najít nové nájemce pro uvolněné startovací byty. K dispozici je jich aktuálně čtrnáct, dalších 16 bytů by se mohlo uvolnit do konce letošního roku, počet se ale ještě může změnit. Žádosti je možné podávat od poloviny dubna do 20. května.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Bílek