Volební plakáty na každém kroku, taková je dva týdny před volbami realita v Hradci Králové. Kromě krajských voleb se zde začátkem října uskuteční i první kolo voleb senátních, takže zaujmout veřejnost a přijít s novými tématy se snaží i kandidáti do Senátu. Největší favorit senátních voleb na Hradecku, současný poslanec za hnutí ANO Jiří Mašek, si vybral jako jedno ze svých předvolebních témat i získání bývalé nemocniční ubytovny na Moravském předměstí. Na tom ostatně pracuje hradecká radnice už několik měsíců.

Cílí na mladé voliče

"Získáme ubytovnu Medium a tím až 100 startovacích bytů," hlásá Jiří Mašek z volebního plakátu, který můžete vidět například na některých autobusech městské hromadné dopravy. Předvolební slib je to zejména pro mladé voliče opravdu lákavý. Krajské město má totiž dosud startovacích bytů pouze 132 a když letos zhruba padesátku z nich znovu obsazovalo, přihlásilo se do losovací soutěže i přes ztížené podmínky více než 520 zájemců. Jenže heslo, kterým Mašek cílí na voliče, má jeden zásadní problém. Startovací byty totiž v ubytovně podle radnice nevzniknou. Překvapení proto neskrývala při dotazu na předvolební slib svého stranického kolegy náměstkyně hradeckého primátora pro správu majetku Věra Pourová (ANO).

„Stovka startovacích bytů z té ubytovny? Tak to opravdu není dobře, startovací byty tam nebudou,“ řekla Deníku Pourová. Město se podle ní ubytovnu opravdu snaží získat směnou za parkoviště u fakultní nemocnice a další pozemky v okolí, sloužit by ale měla pro sociální účely. "Buď pro seniory nebo handicapované, pracuje na tom odbor sociálních věcí. Součástí směny má být i vymezení způsobu využití. Vzhledem k tomu, že odbor hlavního architekta říká, že tam není prostor pro zvýšení počtu parkovacích míst, tak startovací byty nepřicházejí v úvahu," vysvětlila Pourová. Podle interních předpisů města by musely splnit koeficient 1,6 parkovacího místa na byt, což prý v lokalitě není reálné.

Mystifikace to podle Maška není

Sám Jiří Mašek své heslo jako mystifikaci nevidí. "Teď jde hlavně o to tu ubytovnu vůbec získat. Nechtěl bych nyní úplně spekulovat na téma, jestli tam bude dost parkovacích míst, to je podle mě v tuto chvíli předčasné. Startovací byty jsou ale určitě stále ve hře," řekl Mašek. Jaký typ bydlení v ubytovně v budoucnu bude, se podle něj nyní nedá úplně odhadnout. Mělo by to však prý být určitě bydlení pro Hradečáky, které zlepší bytové problémy ve městě.

Samotná směna města se státem už teď trvá déle, než radnice doufala. V květnu náměstkyně Pourová doufala, že schválení směny předloží zastupitelům do poloviny roku. Teď přiznává, že její odhad byl příliš optimistický. "Na směně pracujeme od konce loňského roku a stále to není ze strany ministerstva financí uzavřené. Mám informaci, že před lety se přes ministerstvo financí už nějaká směna se státem dělala a trvalo to tři roky. Přiznám se, že jsem netušila, že ze strany státu to trvá tak dlouho," uvedla Pourová.