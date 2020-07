Hradec Králové – Dlouhých 111 let se v hradecké části Svinary klenul přes Orlici ocelový most plukovníka Šrámka. V roce 2018 však musel ustoupit novému přemostění. Od té doby jeho torzo pomalinku zarůstá nedaleko svého nástupce. Město s ním však nadále počítá. A to jako součást velkolepého plánu revitalizace lokality kolem Piletického potoka v zóně u hradeckého Dopravního podniku.

V současné záplavové zóně by měla vzniknout jak rekreační zóna s cyklostezkou, tak i nová čtvrť až s 250 byty.

„Stále s využitím torza mostu počítáme. A je mi líto, že tento prvek stále chátrá ve Svinarech, ač již dávno měl být uschován na hradeckém letišti, aby nedocházelo k jeho další korozi. Odtud by měl časem putovat na nové místo a překlenout nedaleko Piletický potok,“ informoval náměstek primátora Martin Hanousek a připomněl studii, která však poukazuje na to, že v místě, kde má most najít své nové uplatnění, je koryto potoka dost široké.

Část, která ze starého mostu zbyla, tak nemusí stačit. „Je škoda, že se nezachoval celý, nyní bychom ho museli nastavovat. Zpracováváme ale ještě variantu, podle které by se v místě přechodu říční niva udělala užší, aby stačil tento most a rozšířila by se v jiné části,“ vysvětlil Hanousek.

Město nechce suplovat developera

Podle něj je revitalizace tohoto území spojená nejenom s bojem proti globálnímu oteplování a proti povodním, ale navíc pomůže radnici zabít dvě mouchy jednou ranou.

„Jednak by umožnila ochránit proti povodním okolní území, kdy část záplavové zóny je nyní i v části Dopravního podniku, ale také by zvýšila cenu městských pozemků, které jsou v připravovaném novém územním plánu vymezeno k zástavbě s občanskou vybaveností,“ uvedl náměstek primátora a dodal, že výstavbu by však nezajišťovalo město, ale hledal by se vhodný investor.

„Město není developer. A tak by se v budoucnu dalo uvažovat o tom, že se tyto pozemky opravdu prodají a vhodný investor zde byty i s občanskou vybaveností postaví,“ uvedl Martin Hanousek, kterého mrzí, že v minulých dnech neprošel radou další stupeň urbanistické studie. Jejím výstupem by bylo nejen konečné určení místa torza mostu plukovníka Šrámka, ale i možnost brzké revitalizace místa.

„To mě opravdu mrzí. Podle našich propočtů by celá revitalizace stála kolem 42 milionů korun a celá by se dala zaplatit z operačního programu Životní prostředí,“ dodal Martin Hanousek s tím, že se však i nadále bude zasazovat o dokončení tohoto plánu: „Je to jedna ze zásadních záležitostí. Budu se však snažit, aby se v příštím roce alokovaly prostředky na projektovou dokumentaci vyšších stupňů.“

Nesouhlas s dalším stupněm studie pak osvětlila náměstkyně primátora Věra Pourová.

„U té studie došlo k menšímu nedorozumění. Požádali jsme ještě o doplnění některých údajů, aby ta studie byla definitivní a nemusela se posléze doplňovat. Rozhodně jsme tu věc ale nezarazili, předpokládám, že po doplnění tu studii schválíme,“ uvedla náměstkyně, a vrátila se ještě k otázce mostu plukovníka Šrámky, kdy ještě v loni na podzim informovala, že radnice torzo mostu přesune do areálu hradeckého letiště. Podle ní však jediná nabídka, kterou město na tento přesun dostalo, byla tak vysoká, že ji nevyužilo. Podle Pourové šlo asi o dva a půl milionu korun.

„Most je tak stále vystaven všem vlivům počasí a koroduje. Záchrana mostu nás přijde opravdu draho,“ řekla náměstkyně pro oblast správy majetku města.“