/VIDEO, FOTO/ Poslední nové bytové domy vyrostly v ulici Jana Masaryka před několika lety. Nyní se v nedaleké Mandysově ulici rozjela výstavba dalších objektů. Stavební technika pracuje na místě bývalého hřiště a lesíka s desítkami vzrostlých stromů směrem ke kulturnímu středisku Médium.

Po letech se na Moravském Předměstí opět staví | Video: Deník/Stanislav Ďoubal

Rezidenci Kristian postaví společnost Inten Group, jejíž projekt zahrnuje dva sedmipodlažní objekty se 150 jednopokojovými až čtyřpokojovými byty s kuchyňským koutem, v prvních dvou budou garáže.

Hrubá stavba současné první etapy by měla být hotová v listopadu, dokončení se plánuje na srpen příštího roku a v listopadu 2025 by se měly předávat byty. Druhá etapa by měla následovat zhruba za půl roku.