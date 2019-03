Ta se za poslední dva roky zvedla z původních 400 na současných 605 milionů korun. „Tato částka je dle mého soudu již konečná. A pokud se nám podaří sehnat dodavatele, začneme stavět. V opačném případě celý projekt odpískáme,“ nechal se slyšet náměstek hradeckého primátora Jiří Bláha, který příští týden předstoupí před zastupitelstvo s obhajobou navýšené ceny. Ta vychází z revizního posudku, který si nová koalice nechala zpracovat poté, co minulý rok, těsně před vyhlášením dvoukolového tendru, celý projekt zrušila. „Nechci věštit z křišťálové koule, ale pokud dojdeme ve sporných bodech ke shodě. A to nejen na zastupitelstvu, ale i s projektantem, tak odhaduji, že se nový tendr vypíše v lednu příštího roku. Maximálně v prvním kvartálu,“ dodal Bláha a poukázal na chyby bývalého vedení města, které podle něj, a také posudku, výstavbu finančně podcenilo.

Podle náměstka by se za původně uvažovaných 550 milionů korun celý stadion nepostavil a Hradci by reálně hrozilo, že by se na plochu mohli lidé jen dívat, ale fotbalisty by na něm neviděli.

Přijedou Rolling Stones?

„Počítalo se s tím, že za 400 milionů korun by se postavila hlavní a severní tribuna a také nový trávník. Z posudku plyne, že by tyto etapy spolkly celý balík 550 milionů a další dvě tribuny by byly v nedohlednu,“ nechal se slyšet Jiří Bláha s tím, že v takovém případě by stadion nevyhovoval požadavkům FAČRu a fotbalisté by zde nemohli sehrávat soutěžní utkání. „Nyní se odhad celé stavby odhaduje na 605 milionů korun. To bude také náš strop při tendru. Ale celkovou cenu ukáže právě až soutěž,“ uvedl náměstek Bláha.

Dalším nedostatkem původního návrhu pak podle „revizorů“ byly nedostatky v projektové dokumentaci. „I mě tam chyběla multifunkce celého stánku. Pokud by to bylo takto postaveno, směli by tam jen fotbalisté a jinak by byl stadion nevyužit. Ale co kdyby tady chtěli zahrát Rolling Stones? Kde by udělali koncert,“ ptal se trošku s nadsázkou náměstek Bláha, který se nyní bude s projektantem dohadovat na změně funkce fotbalového stánku.

„Pokud bychom naše připomínky dokázali prosadit, dovedu si představit, že by v případě výstavby multifunkční arény bylo možné čerpat na celou stavbu i nějaké dotace. Ale to se teď pohybuji na velice tenkém ledě. Důležití je, aby se stadion konečně začal stavět,“ uvedl primátorův náměstek, který před zastupitele přestoupí ještě s jednou změnou týkají se výběru zhotovitele. Tendr by podle něj neměl být dvou ale jednokolový.