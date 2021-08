Už v pondělí 30. srpna převezmou stavebníci ze společnosti SMP CZ staveniště okolo budoucí lávky přes Labe poblíž kongresového centra Aldis. Hned v dalších dnech pak začnou s přípravnými pracemi. A za několik týdnů už by měl být vidět náznak budoucí lávky, kterou hradecká radnice marně připravovala už od roku 2003.

„První, co nás čeká jsou bourací práce na břehu u Aldisu a přeložka sítí. Po založení stavby přijde ještě letos v listopadu na řadu ocelová konstrukce, která bude sloužit jako provizorní podepření budoucí lávky,“ řekl Deníku k harmonogramu prací zástupce SMP CZ Viktor Stržínek. Ten předpokládá, že betonové prefabrikáty, ze kterých bude lávka vyrobena, začnou překlenovat Labe v únoru příštího roku. První chodci nebo cyklisté by se po nové lávce mohli na druhý břeh Labe dostat už koncem příštího roku.

Nová lávka bude mít celkem 103 metrů a překlene Labe v místech u Collinovy ulice před Kongresovým centrem Aldis a na druhé straně u budovy Státního okresního archivu na Smetanově nábřeží a Škroupovy ulice. Pro chodce nebo cyklisty se tak výrazně zkrátí například cesta od Centrálu do Šimkových sadů.

„Já tu lávku považuji za strašně důležitou věc. Dokončí se stavba ČSOB, upraví se nábřeží a celý ten parter, udělá se lávka přes Labe a vznikne tak nové nádherné centrum a navíc komunikační cesta, která spojí toto centrum s náplavkou. Já si myslím, že to obrovsky prospěje společenskému životu v té části města,“ řekl Deníku primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek (ODS).

VĚTŠINU FINANCÍ POKRYJÍ DOTACE

Společnost SMP CZ dostane za novou lávku celkem 133,7 milionu korun bez DPH. Náklady pro městskou kasu ale nebudou tak vysoké. Tři čtvrtiny totiž získá město z evropských dotací. „Dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace můžeme na stavbu lávky získat dotaci téměř 102,7 milionu korun včetně DPH. Jedná se o nejvyšší možnou částku, kterou jsme vzhledem k dotačním podmínkám a podané žádosti mohli získat,“ informovala náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO).

DVAKRÁT DRAŽŠÍ NEŽ SILNIČNÍ MOST

Zvláštností navržené lávky je to, že bude postavena málo obvyklou technologií speciálního vysokopevnostního betonu. To je i hlavním důvodem její vysoké ceny. Vždyť za lávku přes Orlici u zimního stadionu zaplatilo město před devíti lety jen 26 milionů korun, zhruba stejně jako lávka u Aldisu stála i nová lávka v pražské Tróji. Ta je přitom dva a půl krát delší. No a dokonce dvakrát levnější je i nedávno otevřený silniční most v hradeckých Svinarech.