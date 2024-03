Stavba silničního mostu přes železniční trať v Plotištích se o rok odkládá

Stávající přejezd nahradí za několik let nadjezd. Spolu s přeložkou I/33 ho silničáři postaví v poli blíže Hradci. | Foto: Mapy.cz

Přejezd přes železniční trať v Plotištích nad Labem nahradí nový most. Původně se měl začít budovat za dva roky, nyní se zahájení stavby přesunulo na rok 2027.

Řidiči jedoucí po silnici I/33 koleje u Hradce Králové za několik let překonají přes nadjezd. Stávající přejezd v Plotištích se zruší. Podle aktuálního informačního letáku Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se most začne stavět v roce 2027, první řidiči se po něm projedou v roce 2029. Ještě loni v prosinci ŘSD počítalo s tím, že to bude o rok dříve.

Kromě mostní konstrukce silničáři postaví i novou silnici, která povede paralelně ke stávající státovce. Stavba má územní rozhodnutí.

„Z technického hlediska je nutné stavbu koordinovat se stavbou zkapacitnění I/35 v úseku OK Plotiště – MÚK Plotiště,“ uvádí ŘSD v letáku. Práce na rozšíření silnice I/35 mají začít v roce 2026, zprovoznit by se úsek měl o rok později.

Úrovňový přejezd silničáři zruší, jelikož je podle nich křížení trati z Hradce Králové na Turnov se silnicí I/33 rizikové. Silnice I/33 tvoří hlavní silniční spojení Hradce Králové s Polskem. Přes přejezd v Plotištích nad Labem denně projede více než 14 tisíc vozidel za den. K hustému provozu přispívají i kamiony proudící na Jaroměř až k hraničnímu přechodu v Bělovsi.

