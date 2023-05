Jenže zbylé stovky metrů silnic začne město budovat teprve ve chvíli, až svoji část dostaví soukromý investor. A to má být na konci října.

„Město následně, v rámci druhé etapy, dokončí zbývající část a napojí tuto komunikaci do okružní křižovatky u obchodní zóny Tesco. Na tuto akci má město územní rozhodnutí, v následujících měsících bude soutěžena projektová dokumentace dalších stupňů,“ dodává Kateřina Rohlíčková s tím, že se zahájením stavby se předběžně počítá nejdříve v druhé polovině příštího roku.

Rozhodující krok k propojení obou nákupních zón udělalo město před rokem, kdy koupilo za dva miliony poslední pozemek, který pro stavbu silnice potřebovalo.

Obě obchodní zóny se otevřely v roce 2000. Od té doby se o přímém propojení mluví, ale auta musí při přejezdu mezi 400 metrů vzdálenými zónami vyjet na hradubickou výpadovku.

Začala úprava křižovatky na Rašínově třídě v Hradci. Ke kurtům povede silnice

Ve směru od Hradce Králové najedou dva kilometry, v opačném od Pardubic pak víc než tři kilometry. „Přímo je to přitom několik set metrů, je to opruz, mělo to být dávno hotové,“ mračí se paní Světlana z Hradce Králové při nákupu ve „velkém“ Tescu, jak se v Hradci hypermarketu říká.

Pěší a cyklisté si cestu zkracují po hliněné cestičce. Za deště se rychle promění v blátivé peklo. Silnice, která se napojí do okružní křižovatky u Decathlonu, usnadní také cestování městskou hromadnou dopravou. Linky už nebudou muset jezdit po frekventované výpadovce na Pardubice a ušetří čas i zbytečně najeté kilometry.