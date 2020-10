Už před půl rokem odsouhlasili městští radní zadání studie, která má prověřit možnost budoucí výstavby silnice okrajem přírodní památky Na Plachtě. Od té doby způsobuje téma velké napětí nejen mezi veřejností, ale také v hradecké koalici. Proti silnici vedené podél areálu společnosti Petrof hlasitě protestují zástupci nejmenší koaliční strany – Změny pro Hradec a Zelených (ZPHZ).

Studie prý není kvalitní

Primátor Alexandr Hrabálek (ODS) od začátku opakuje, že se bude řídit výsledky objektivního hodnocení dopadů stavby. Ty mělo město podle smlouvy se zhotovitelem dostat 18. září. Nakonec však dorazilo biologické hodnocení na odbor hlavního architekta až začátkem října.

„Asi se čekalo, až bude po volbách. Rozsah a kvalitu posudku vzhledem k vynaloženým financím považuji za nedostatečnou. Biologické hodnocení obsahuje řadu chyb a některé postupy, které posuzovatel zvolil, hodnotím jako odborně špatné. Výsledek je posunut výrazněji k umožnění stavby silnice. Věřím, že pokud by došlo na správní řízení ve věci povolení silnice, tak odborníci jsou schopni výsledky tohoto biologického posouzení úspěšně zpochybnit,“ říká náměstek pro životní prostředí Martin Hanousek (ZPHZ).

Vlastní průzkum v lokalitě, kde žije několik ohrožených živočichů, udělala už v červnu Česká společnost entomologická. Ta se silnicí vyjádřila zásadní nesouhlas. Biologické hodnocení zadané radnicí, které trvalo téměř půl roku a stálo městskou kasu skoro 200 tisíc korun, ale variantu výstavby silnice připouští. Sám primátor prý studii ještě neviděl.

„Bohužel jsem neměl v této poněkud turbulentní době čas se podrobněji s jejími výsledky seznámit, proto si nedovolím to nijak blíže komentovat. Mrzí mě, že aniž by byla projednaná alespoň v kolegiu primátora nebo v radě města, se již rozebírá v médiích,“ řekl Deníku Hrabálek. Zdůraznil také, že by se nejednalo o silnici skrz přírodní památku, ale pouze o krátký úsek vedený jejím okrajem.

Silnici bude řešit příští zastupitelstvo

Začátkem listopadu se bude silnicí zabývat i zastupitelstvo, které projedná petici, ve které 9 tisíc lidí vyjádřilo nesouhlas se stavbou silnice. A zástupci nejmenší koaliční strany na radnici mají jasno v tom, že navzdory výsledkům studie budou chtít projekt zastavit. „Navrhneme, aby město vyslyšelo občany a ukončilo přípravy této zbytečné přírodu poškozující silnice,“ potvrdil Hanousek.