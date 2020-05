/FOTO/ Jedna z letošních největších investičních akcí města Hradce Králové byla v pondělí 11. května oficiálně zahájena.

Zcela zásadní proměnou má v příštích měsících projít dům v hradecké Honkově ulici. | Foto: archiv MmHK

Vedení radnice předalo staveniště nové odlehčovací služby v Honkově ulici společnosti STRABAG a.s., která za 115,7 milionu korun včetně DPH postaví budovu s kapacitou 35 lůžek. Samotné stavební práce začnou v nejbližších dnech demolicí starého objektu, dokončení a uvedení služby do provozu by mohlo být v průběhu roku 2021.