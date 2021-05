Stavbou vnitropodnikové komunikace ve svém areálu v sousedství přírodní památky Na Plachtě porušila společnost Devys zákon o ochraně přírody. Deníku to potvrdil mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Po šesti týdnech se stavba pomalu blíží ke svému závěru. | Foto: Deník/Tomáš Kulhánek

Velké vášně vzbudila na konci března stavba vnitropodnikové komunikace a parkoviště v lokalitě Na Plachtě. Přes areál soukromé firmy do té doby vedla vyšlapaná stezka ze sídliště Plachta směrem do přírodní památky. Firma si svůj pozemek oplotila a s platným stavebním povolením se pustila do stavby.