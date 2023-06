Stavitel přiznal skluz! Stadion v Hradci Králové se zkolauduje až v červenci

/FOTO, VIDEO/ Potvrzeno. Stavební firmy nestihnou dokončit malšovickou arénu v plánovaném termínu do konce června. Multifunkční stadion by měl být zkolaudován až během července. Platit by ale mělo, že první domácí utkání odehrají hradečtí fotbalisté na začátku srpna. Deník zjistil, co je za prodloužením termínu.

Zdržení dostavby fotbalového stadionu v Hradci Králové je potvrzeno. | Video: Jiří Fremuth

Konsorcium stavebních firem poprvé přiznalo, že termín dokončení Multifunkčního stadionu v Hradci Králové nestihne. „Dnes jsme měli jednání se stavebními firmami a jsme domluvení, že termín prvního domácího zápasu na začátku srpna není ohrožený. Kolaudace bude probíhat do konce července,“ potvrdila v úterý Deníku hradecká primátorka Pavlína Springerová, která je současně předsedkyní představenstva domácího fotbalového klubu. Zpoždění prací a následné kolaudace už přiznává i konsorcium firem Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont, které dílo za 652 milionů staví. Opláštění hradeckého stadionu je kompromis, říká vedoucí týmu architektů „S příslušnými úřady jednáme o termínech jednotlivých kolaudací. V současné době předpokládáme dokončení všech prací a kolaudací tak, aby první plánované fotbalové utkání proběhlo dle plánu fotbalového klubu,“ uvedla na konci minulého týdne mluvčí skupiny Strabag Edita Novotná. První domácí utkání plánuje hradecký fotbalový klub na víkend 5. či 6. srpna. Liga začne 22. července. „Jsme domluvení s fotbalovou asociací, že první dvě kola odehrajeme venku,“ řekl mluvčí FC HK Petr Šatalík. Kdo tedy bude prvním ligovým soupeřem Votroků, bude jasné až po losu nadcházejícího ročníku 21. června. Slavnostní otevření multifunkční arény posunul magistrát po prvních zprávách o zpoždění stavby na 3. září. Skluz o čtyři až šest týdnů totiž avizovalo hradecký magistrát už v dubnu. Tehdy nestihnutí termínu firmy připouštěly, ale tvrdily, že stadion pro 9 300 diváků dostaví včas. Na stavbě teď pracuje sedm dní v týdnu kolem 200 lidí. „Děláme na všech tribunách, na hřišti i v exteriéru stadionu. Na západní tribuně dokončujeme omítky, obkládáme zdi, malujeme, osazujeme dveře, pokládáme koberce a tak dále. Na tribunách už dělníci montují sedačky a trávník už je zasetý,“ vyjmenovala za stavitele Edita Novotná. Nový stadion, nové ceny. Fotbal v Hradci podraží, srovnání s Ostravou zaskočí Pracovníci firem také osazují okrasný lem střechy a na venkovních plochách pokládají zámkové dlažby, osazují osvětlení a pokládají asfalt na komunikace. „Není možné, že bychom za 14 dní měli zkolaudováno. Termín byl od začátku extrémně napnutý, jednotlivé profese na sebe navazují, a jakmile někde dojde ke zpoždění, tak se velmi obtížně dohání,“ komentoval zpoždění největší novodobé stavby města náměstek hradecké primátorky pro investice Lukáš Řádek. Zdroj: youtube Droník74 „Není to dobrá zpráva, na druhou stranu chceme se k tomu stavět nesmlouvavě. Jako veřejný zadavatel chceme, aby stavba byla včas a v potřebné kvalitě. Samozřejmě nebudeme přivírat oči před nějakými zjednodušenými postupy, aniž bych říkal, že něco podobného se tam děje. Chceme plnohodnotné dílo tak, jak je předmětem smlouvy,“ dodal Řádek. Na konci týdne bude ještě město s konsorciem firem jednat. Tématem bude i penále za pozdní dokončení. Prvních 13 dní je smluvní pokuta 113 tisíc korun. Pak penále stoupne na 284 tisíc korun za den. „Na konci týdne budeme mít ještě návazná technická jednání, kdy se budeme bavit o tom, co je dané smlouvou. To znamená nějaké smluvní penále, případně protiplnění ze strany města,“ potvrdila primátorka města Pavlína Springerová. Potvrzení skluzu stavby nepřekvapilo fanouška hradeckých fotbalistů Jana Kotoučka. „Kdo se trochu vyzná ve stavebnictví, tak viděl, že termín 30. června byl těžký úkol. Hlavně jde ale o to, aby se stihla sezóna. Lidi hlavně chtějí, aby stadion byl hotový a aby se hrálo konečně doma. Jestli to bude o týden dříve nebo později, je nakonec jedno,“ myslí si předseda fanklubu Votroci 2000. Víc ho mrzí levnější varianta opláštění budovy. „Takovou stavbu stavíte jednou za sto let. A pak to někdo pokazí takovou drátěnkou, za to by měly padat hlavy,“ rozhořčuje se Jan Kotouček. 1/42 Zdroj: Deník/Jiří Fremuth Dva týdny do termínu pro dokončení stadionu. 