„Policisté, kteří jsou 24. prosince ve službě a starají se o bezpečí všech občanů, musejí se svými rodinami Štědrý večer slavit buď v předstihu, anebo až po službě. I přesto, že to jsou také tátové a mámy od rodin, musejí svůj soukromý program i v tomto svátečním období přizpůsobovat naplánovaným službám,“ říká mluvčí krajských policistů Magdaléna Vlčková.

Aby o štědrovečerní veselí úplně nepřišli, na některých služebnách si policisté zpříjemňují sváteční čas například vánočním cukrovím a dalšími drobnými symboly nejkrásnějších svátků v roce.

Zásahů přibývá večer

O hostinu ve vánočním duchu se nenechají okrást ani hasiči. Požárníci si většinou se svými kolegy připraví sváteční večeři, musí ji ale stihnout ještě ve dne, k večeru totiž pro hasiče nastává největší pohotovost.

„Výjezdoví hasiči slouží ve 24hodinových směnách, nastupují v 7 hodin ráno a druhý den v 7 hodin ráno službu končí, tráví tak na stanici den i noc. Staniční život je na Štědrý den sice trochu vánoční a pokojnější, ale nic to nemění na tom, že jsou kolegové připraveni vyjet do 2 minut od chvíle, kdy se jim rozezní poplach. Často to jsou právě podvečerní a večerní hodiny, kdy nám začíná událostí přibývat,“ popisuje klasický Štědrý den na stanici mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Götzová.

V loňském roce vyjížděli krajští profesionální hasiči k 18 případům, z toho k 7 dopravním nehodám, 5 požárům a 5 technickým asistencím například při otevření bytu nebo transportu pacienta. Za typický vánoční výjezd hasičů mnozí nezasvěcení považují hořící vánoční stromeček, podle Götzové je ale takových případů menšina.

„Z pěti požárů byly typicky vánoční jen dva - požár vánočního stromečku od prskavky a požár bytu od svíčky. Je tedy vidět, že tento typ událostí netvoří naši hlavní zásahovou činnost. I přesto každý rok pro jistotu upozorňujeme na obezřetnost při používání otevřeného ohně v domácím prostředí,“ dodává mluvčí.

Riziko mohou představovat právě dohořívající svíčky na adventním věnci, prskavky a další zapálené slavnostní předměty. Kompletní seznam rizik a způsoby, jak jim předejít, vysvětlují hasiči na svém webu.

https://www.hzscr.cz/clanek/at-jsou-vanoce-i-silvestrovske-oslavy-bez-hasicu.aspx

Vánoce v práci tráví ale také hasiči v operačním a informačním středisku, kteří na dvanáctihodinových směnách od 7 do 19 hodin přijímají volání z tísňové linky. Moc si neodpočinou, kromě volání z linky 150 přijímají také hovory z linky 112, které často přepojují na zdravotnickou záchrannou službu nebo policii.

Večerní sváteční pohodu v kraji zajišťují přes Štědrý večer také energetici. Aby v nejdůležitější moment nezhasl stromeček a nevypnula se televize s pohádkou, slouží na východě Čech v poruchovém týmu a na dispečinku přes 150 zaměstnanců. Podle mluvčí ČEZ Šárky Lapáčkové Beránkové se provoz dispečinku, elektráren, call center a dalších energetických pracovišť příliš neliší od celoročního. „Snad jen vánoční výzdobou a cukrovím a sváteční náladou,“ doplňuje.