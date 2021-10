Zákopovou válku začíná připomínat spor mezi hradeckou radnicí a soukromou ZŠ Sion. Až do konce školního roku plánuje zůstat v prostorách ZŠ Mandysova soukromá ZŠ Sion. Její ředitel Denis Doksanský odmítá uznat výpověď, kterou mu zaslala radnice a věc už předal právní kanceláři.

Prostory v budově ŽŠ a MŠ Pohádka v Mandysově ulici musí SIon vyklidit do 31. prosince. | Foto: Martin Patkoš

Soukromá ZŠ Sion by měla poté, co jí město koncem září vypovědělo nájemní smlouvu z prostor ZŠ Mandysova, do konce roku vystěhovat z budovy asi 60 dětí z prvního stupně. Magistrát totiž potřebuje tyto prostory na jaře využít pro děti z městské MŠ Sluníčko.