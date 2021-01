Zdroj: DeníkNejen o nynějších problémech hovoří v rozhovoru pro Deník lektorka výukových programů Zooparku Stěžery Lucie Ježková.

Jak vznikl nápad vybudovat ve Stěžerách zoopark?

Zoopark je otevřen pro veřejnost šest let, ale rodina Karkoszkových zde chová zvířata už asi 25 let. Když se postupem času zvyšoval počet zvířat, začali se u nás zastavovat lidé, které to zaujalo. Nakonec se tak koníček stal naší prací a založili jsme obecně prospěšnou společnost Zoopark Stěžery a vystavěli budovu ekocentra, která je stěžejním bodem celého areálu. V současné době v zooparku pracuje celá rodina, jeden ošetřovatel a v sezóně brigádníci.

Kolik druhů zvířat v současnosti v zooparku máte?

Chováme zhruba 20 druhů zvířat, na ploše přibližně dvou hektarů. Můžete u nás vidět velblouda dvouhrbého, klokana rudého, pumy americké, zebru Chapmanovu, lamy, poníky, pštrosy, surikaty, lemury, krokodýly a mnohé další druhy. Další rozšiřování areálu v současnosti neplánujeme.

O jaká zvířata je v zimě nejnáročnější pečovat?

Během zimních měsíců věnujeme největší péči zvířatům, která potřebují teplo a musí být ve vytápěných ubikacích. Jedná se zejména o lemury, papoušky, surikaty či kapybaru.

Jakým způsobem získává zoopark nové jedince?

Zvířata do zooparku získáváme jednak ze soukromých chovů, jiných zooparků či z různých evropských zoologických zahrad. Na veškeré přesuny zvířat dohlíží veterinární správa.

Kromě běžných prohlídek pořádáte také vzdělávací akce pro školy i pro veřejnost. Jak vypadají?

Jako obecně prospěšná společnost se zabýváme vzděláváním v oblasti ekologie a environmentální výchovy. Centrem těchto činností je budova ekocentra, ve které je mimo expozic rovněž výuková místnost. Naše programy jsou zaměřené především na výchovu dětí v oblasti ekologie a aktivity spojené s našimi zvířaty. Výukové programy jsou vhodné pro děti již od mateřských škol, jezdí k nám ale i středoškolští studenti, pro které máme připraveny speciální semináře a přednášky. V letních měsících jezdí školy a školky k nám, v zimě naopak navštěvujeme školy s výukovými programy my. Loni se se ale vzhledem k opatřením vlády spojených s uzavřením škol téměř žádné akce neuskutečnily. Veřejnosti nabízíme možnost zakoupení dárkových poukazů, např. Den ošetřovatelem, kdy nabízíme možnost krmení lemurů či surikat. O letních prázdninách pořádáme příměstské tábory zaměřené na péči o zvířata a ochranu přírody.

Už jste to trochu nakousla, jak tedy na zoopark dopadla všechna vládní opatření? Dosáhli jste ze strany státu na nějakou podporu?

Výpadek příjmů jsme pocítili výrazně už na jaře, kdy byl zoopark uzavřen pro veřejnost poprvé. Téměř polovinu našich příjmů přitom tvoří právě výukové programy, které se vzhledem k uzavření škol neuskutečnily. Byli jsme nuceni náklady snížit na minimum, přičemž zvířata nesmějí pocítit nedostatek. Zastavili jsme tedy veškeré investice do výstavby a oprav, v příští sezóně bude zřejmě nebudeme prodávat suvenýry, na jejichž objednání nám už nezbývají prostředky. Žádná podpora ze strany státu se na nás bohužel nevztahuje.

Existuje nějaký způsob, jak vás mohou lidé podpořit?

Zájemci si mohou prostřednictvím našich webových stránek pořídit celoroční permanentky, zážitkové dárkové poukazy „Den ošetřovatelem“ nebo přihlásit děti na letní příměstský tábor. Velice rádi si tak případnou podporu od lidí odpracujeme. Při první vlně na jaře byla podpora veřejnosti znatelná, nyní jsou příspěvky minimální, samozřejmě si ale uvědomujeme, že mnoho lidí žije v dlouhodobé nejistotě, nejen co se ekonomické stránky týče.

Během silvestrovských oslav došlo v zooparku k nešťastné události, kdy v důsledku hluku z petard zemřelo malé mládě surikaty. Bývá pro vás Silvestr kritickým dnem?

Celá událost nás velice zarmoutila. O surikaty se starám já, vybudovali jsme jim nový výběh v budově ekocentra, tak aby je návštěvníci mohli vidět i přes zimu. Pár se zabydlel poměrně rychle, a dokonce se jim narodilo i mládě. Matka ho bohužel ve stresu doslova utahala k smrti, když se ho snažila před výbuchy petard a ohňostrojů ukrýt. Většina zvířat se přirozeně výstřelů bojí. Místo půlnočních oslav uklidňujeme zvířata ve stájích. Mluvíme na ně, krmíme, drbeme je a pak jsou klidnější. Pro jejich bezpečí jsme letos vybudovali v celé hale osvětlení, abychom eliminovali stres ze záblesků. Letošní Silvestr byl pro naše zvířata obzvlášť náročný, střílelo se už během odpoledne. Bohužel, lidé, kteří nemají doma zvířata, si asi neuvědomují následky svého počínání.

Jan Novotný