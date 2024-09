„Poprvé to přišlo v neděli 18. srpna, podruhé ve středu 21. srpna. Teklo to z pole na silnici a z ní dolů k domům, kde měli tři metry vody. Není to poprvé, co to tu bylo vyplavené,“ přiblížil Radek Kamenický ze Stěžer.

Rozmístěné pytle kopírují cestu, kudy se voda valila. Podle velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů Stěžery Lukáše Králiče bylo jejich plnění kolektivní obecní záležitostí. Všichni doufají, že se situace opakovat nebude.

„V srpnu to trvalo čtyři dny. Teče to z polí, ale záplavy tu nejsou časté, předtím se to stalo před několika lety, jinak to celkem drží,“ konstatoval Lukáš Králič.

Současné deště tak neohrožují jen místa při vodních tocích. V důsledku velmi intenzivních přívalových srážek může nastat povodňová situace i v místech, kde se v bezprostřední blízkosti žádný nenachází. Déšť potom plně nasytí půdní podklad v určité oblasti a tím dojde ke ztrátě retenčních schopností půdy a vzniká nebezpečí povodní.