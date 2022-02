Teď zimě lidé nejsou tolik venku, ale jakmile se zlepší počasí, tak hluk jistě pocítí. Když jsou dobré podmínky pro šíření hluku, tak dálnice slyšet opravdu je. Otázkou je, do jaké míry je to zatěžující. Naším úkolem je, aby se lidem u nás dobře žilo a měli tady optimální životní prostředí. A proto v případě, že hluk překročí zdravotní limity, budeme samozřejmě bojovat za nápravu.

Ředitelství silnic a dálnic se stavbou protihlukových bariér nepočítá, jak chcete jeho stanovisko změnit?

Uděláme maximum, abychom naše občany před zatěžujícím hlukem ochránili. Musíme pro to ale získat argumenty. Požádali jsme ŘSD o provedení protihlukové studie. V tuto chvíli má ředitelství stanovisko ke zkušebnímu provozu dálnice od Krajské hygienické stanice, že má studii dělat pouze pro Svobodné Dvory, Světí a Břízu. Požádali jsme, aby stěžerské nemovitosti, které jsou dálnici nejblíž, ŘSD zařadilo mezi referenční body pro měření. Pokud se tak nestane, oslovím zastupitele, abychom si měření zajistili sami. Musíme mít jistotu, že naše obec nebude hlukem zatížena.

S ŘSD jste už svedli boj o rozšíření nadjezdu, který Stěžery spojuje s Hradcem Králové.

Ano, bylo to v roce 2014, kdy jsme prosazovali rozšíření nadjezdu pro budoucí cyklostezku. Podařilo se, dnes je skutečně součástí nadjezdu takzvaná „rozšířená krajnice“, která bude po výstavbě cyklostezky rekolaudována. To jsme si během schvalování dálnice vlastně vynutili. Naštěstí jsme měli pozemek, který stát potřeboval a měli jsme tak možnost vyjednávat. Přesto jsme si pro toto rozšíření nejprve museli zajistit projektovou dokumentaci, potřebné pozemky a financování. Vše jsme naštěstí zvládli a jsme rádi, že cyklostezka jednou bude.

Kdy tedy cyklostezku postavíte?

Doufali jsme, že vše půjde rychleji. Aktuálně máme územní rozhodnutí a čekáme na vydání stavebního povolení. Věříme, že o dotaci požádáme Státní fond dopravní infrastruktury na začátku příštího roku. Do tělesa cyklostezky budeme umísťovat kanalizační výtlak a v obci budeme napojovat i další úsek cyklostezky podél Višňové ulice. V obci ještě v rámci stavby postavíme nový záliv autobusové zastávky. Jsou to vlastně čtyři projekty, které slaďujeme a to situaci komplikuje. Někdy je demotivující, jak dlouho vše trvá, ale je to, jak to je.

Jak bude cyklostezka vypadat?

Povede z obce, přes nadjezd a za ním po křižovatku s komunikací do svobodnodvorské Spojovací ulice. Celkem je to přibližně 1200 metrů. Se stavbou počítáme v roce 2024. Do Kuklen by dál cyklostezka měla pokračovat už v režii města Hradec Králové.

Co ještě Stěžery do budoucna plánují?

Chtěli bychom na části farské zahrady vybudovat park. Vedle je krásně opravený někdejší harrachovský špýchar, který obec prodala dvěma šikovným podnikatelům. Dnes je zde pivovar Beránek s restaurací. Před touto budovou je krásně upravená zelená plocha s možností parkování. Ta navazuje na farskou zahradu. Rádi bychom část zahrady od církve koupili a realizovali tam zmíněný park pro veřejnost. Jednáme s Římskokatolickou církví o prodeji přibližně pěti tisíc metrů čtverečních.

Chce církev pozemek prodat?

Chce, ale vše dlouho trvá. Římskokatolická církev podmiňuje prodej části zahrady změnou územního plánu. Zbývající tři tisíce metrů zahrady chce změnit z plochy veřejné zeleně na stavební pozemek. Chtějí tam postavit domov pro seniory. Části zastupitelů se ale nelíbí především to, že budova by měla mít z pohledu naší hlavní Lipové ulice rovnou střechu, oproti sousedním se sedlovou střechou. Věříme ale, že se dohodneme ke spokojenosti obou stran.