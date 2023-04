Stavbaři podle zástupců města zahájí výstavbu úseků Dříteč – Němčice a Němčice – Kunětická hora ještě v tomto roce. Vše teď závisí na tom, zda projekt získá evropské dotace. Pokud svazek Hradubická labská, který projekt připravuje, peníze dostane, městu je poté vrátí.

Výstavba cyklostezky Hradubická labská může pokračovat.Zdroj: Hradubická stezka

„Svazek by si s ohledem na velikost obcí a jejich finanční možnosti nemohl z vlastních prostředků předfinancování dovolit. Peníze města budou uvolněny při kladném rozhodnutí o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj a poskytnuté finanční prostředky budou do městského rozpočtu navráceny poté, jakmile svazek obdrží dotační prostředky ze státního rozpočtu a Integrovaného regionálního operačního programu,“ přiblížil náměstek primátora pro rozpočet Jakub Rychtecký.

Stezku mechu a perníku připravuje svazek obcí Hradubická labská několik let. „Trasa by měla, stejně jako ta z Hradce Králové do Kuksu, procházet hlavně po levém břehu Labe kolem obcí Vysoká nad Labem, Bukovina nad Labem, Dříteč. Plynule přejde na pravou stranu řeky a povede přes obce Němčice, Ráby k napojení u obce Brozany,“ popsal v minulosti trasu Labské stezky Jindřich Vedlich, člen výkonného výboru svazku obcí.