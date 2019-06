Ta ve volných chovech mají zásadní výhodu: jdou za instinktem. Pokud mají možnost pobýt v chládku a neomezený přístup k vodě, mají vyhráno.

Potvrzuje to Vladimíra Cardová, která společně s manželem na Rychnovsku na třinácti hektarech chová jeleny sika Dybowského, daňky, muflony a divoké krocany. „Zvířata u nás mají dostatek stromů, pod které se můžou schovat, a tři rybníčky, kde se podle potřeby můžou svlažit a napít,“ popisuje Vladislava Cardová a dodává: „Většinu dne tráví v chládku, na pastvu a projít se vycházejí až k večeru, když se ochladí. První se vždycky objeví mufloni. Ti jsou nejvíc zvědaví, co se na farmě během dne událo.“

Záleží na člověku

Zvířata ve velkochovech, hlavně v drůbežárnách a velkých stájích, jsou závislá na podmínkách, které jim v uzavřeném prostoru vytvoří člověk. Farmy na Hradecku, které v této souvislosti Deník oslovil, však bez výjimky chtějí zůstat v anonymitě. Z jejich odpovědí ovšem vyplývá, že provozovatelé a majitelé farem a velkochovů s tropickými teplotami po zkušenostech z posledních let počítají a připravili se na ně už během zimy. Jejich stáje a haly mají často nové nebo odizolované střechy a výkonné klimatizace.

V některých drůbežárnách pak kuřatům, která jsou na přehřátí mimořádně citlivá, přidávají do krmných směsí vitamin C na posílení imunity. Neustálý přítok vody do pítek je samozřejmostí.

Psi vydrží víc, ale ne všechno

Na péči a nápadech svého pána jsou závislí také psi a kočky – nejčastější zvířata v našich domácnostech. Podle MVDr. Marka Vaňka z Veterinární ordinace v Hradci Králové – Věkoších letošní léto zatím nepřineslo jakýkoliv dramatický případ.

„Psi a kočky jsou v zásadě ohroženi tímtéž, čím lidé – úžehem, úpalem. Přehřátím organismu,“ říká veterinární lékař. „Není vhodné je nutit k procházkám nebo plánovat jakékoliv přesuny v horku, volit spíš ranní chládek nebo až večerní hodiny. A dostatek vody je samozřejmostí.“

Podle MVDr. Marka Vaňka jsou kočky citlivější na vysoké teploty, než psi. „Vidíme to u nás v ordinaci, když lidé přicházejí se zvířaty na plánované zákroky,“ dodává lékař. „Psi bývají v lepší kondici, kočky snášejí transport v horku mnohem hůře.“

Ani pes ovšem nevydrží všechno. Léto co léto to ukazují případy psů, kteří nepřežili čekání na svého pána v rozžhaveném autě. „Letos jsme takovou událost naštěstí nezaznamenali,“ konstatuje mluvčí Městské policie Hradec Králové Eva Kněžourová. „Lidé si však podobných věcí hodně všímají, nejsou lhostejní, a my jsme za to samozřejmě rádi.“