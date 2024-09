FLORISTA / FLORISTKA Do květinářství hledáme novou kolegyni s kreativním cítěním a láskou ke květinám. Vyučení a praxe v oboru není podmínkou - uchazečky si rádi zaškolíme. Důležité je, aby uchazečka měla vztah ke květinám a práce s květinami byla pro ni koníčkem. Požadujeme: zodp. přístup s chutí se učit novým věcem a stále se rozvíjet, samostatnost, kreativní myšlení, schopnost jednat s lidmi, zákl. znalost PC. Co Vás u nás čeká: přátelské prostředí, ve kterém se můžete stále učit a zdokonalovat se ve vazbě a aranžmá. Sledujete nejnovější trendy ve floristice a rádi Vám je předáme, zájem čekáme i od vás. Každodenní kontakt se zákazníky, stereotyp u nás nenajdete - vždy je co dělat a v čem se posouvat. Kontaktujte nás e-mailem, telefonicky (po - pá 7 - 15 hodin) 30 000 Kč

