„Nové elektroskútry budou využívat hlavně okrskáři, a to nejen v centru Hradce Králové, ale především v okrajových lokalitách města, jako jsou chatové osady, zahrádkářské kolonie nebo městské lesy,“ popisuje využití skútrů ředitel hradeckých strážníků Martin Žďárský. V hradeckých ulicích by se skútry v retro stylu měly objevit do dvou týdnů. Město za ně prostřednictvím Městské policie zaplatilo celkem 336 tisíc korun včetně doplňků.

„Strážník, který je na skútru, má daleko lepší kontakt s lidmi, není zavřený v autě a vnímá lépe to, co se kolem něj děje,“ vysvětluje Martin Stránský. Každý stroj najede ročně kolem 40 tisíc kilometrů, využívat je budou strážníci od jara do podzimu.

Místo „chrtince“ haly a domky, část Praskačky se bojí hluku, aut, ale i zbraní