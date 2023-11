Hradečtí strážníci už odchytávali kdeco. Na hradeckém letišti to byla minulý týden korela chocholatá.

Odchycená korela chocholatá. | Foto: MP Hradec Králové

Do dočasné péče byla korela umístěna do Zooparku Stěžery. Jak však upozornila jedna ze čtenářek příspěvku na facebookových stránkách Městské policie Hradec Králové, prostřednictvím facebooku ji hledají majitelé, takže nejspíš co nevidět bude zase doma.

V únoru 2021 zaměstnaly nejen strážníky v Hradci Králové - Malšovicích krávy:

Zdroj: MM HK