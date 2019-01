Strážníci pojednají o sebeobraně

Hradec Králové - Co je ještě sebeobrana a co už ne? Jak se zachovat, když vás někdo napadne? Přijďte si do KMHK v Gagarinově ulici v úterý od 17 hodin poslechnout informace i příběhy z praxe hradecké městské policie. Přednášet bude Jaroslav Matoušek.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Tomáš Januszek

Půl roku na cestě s humorem Hradec Králové - Zábavně pojatý stand up Kuby Vengláře pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dlouhodobém cestování s názvem Půl roku na cestě a jak se z toho nepodělat, začíná v hradeckém Náplavka café v 18 hodin. Jak přežít půl roku na cestách Přečíst článek ›

Autor: Redakce