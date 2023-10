„Aktuálně se vyhodnocuje výběrové řízení a v příštích týdnech bude znám vítěz. Samotné práce by měly proběhnout od dubna do září příštího roku, pokud vše půjde tak, jak je to naplánované,“ věří předseda Tělovýchovné jednoty Slavia Hradec Králové Jakub Lejsek. Do tendru se přihlásilo sedm firem.

Do střechy v posledních letech už dvakrát zateklo a havárie si vynutily místní opravy. Přitom v ohrožení byla pouhé čtyři roky stará palubovka největší sportovní haly v Hradci, kam se vejde šest volejbalových kurtů vedle sebe. „Může dojít k tomu, co se stalo už dvakrát, kdy tam nad vazníkem protekla voda a bude se to muset operativně opravit, to je jediné riziko. Na to jsme nějakým způsobem připraveni,“ říká Jakub Lejsek.

Hala zprovozněná v roce 1991 patří tělovýchovné jednotě, ale ta ji má za sedm let předat městu. Hradecké zastupitelstvo tak už dřív přikleplo Slavii na opravu peníze. „Dá se říct, že každá rekonstrukce, každá údržba jakékoliv nemovitosti začíná střechou, proto jsme tady ani moc neváhali, ač se jedná o vysokou částku kolem 29 milionů korun,“ vysvětluje městskou investici náměstek primátorky Miroslav Hloušek.