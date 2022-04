Další články z Bohuslavic najdete ZDE

„Přijel jsem domů kolem tři čtvrtě na pět, dal jsem si na balkoně kafe a najednou se udělala tma jako o půlnoci a začalo to hučet. Šel jsem radši domů a najednou se ozval strašný rachot, který trval odhadem tak tři až pět minut. Když to skončilo, vyšel jsem na balkon a vidím na autech prkna a trámy. Myslel jsem, že mi ulétla pergola. Vyšel jsem ven, a koukám celý dvůr zapadaný cihlami a trámy. Koukl sem nahoru a střecha nikde,“ popsal okamžiky hrůzy, které jim poškodily dům nejvíce v obci. O síle větru svědčila střecha rozmetána po celém okolí a i sousedé ob dva domy měli eternity zasekané ve fasádě. „Úplná hrůza.“

Tři dny za pomoci hasičů odklízeli trosky, ale největší problém byl sehnat někoho, kdo by udělal novou střechu. „Nakonec se nám podařilo získat firmu, která ukončila rozdělanou zakázku a přijela řešit naši havárii. A během necelého měsíce byla střecha komplet nová,“ vzpomíná na probdělé noci, kdy chodil po provizorně zaplachtovaném domě, kterým při dešti protékala voda. „Chodili jsme s kbelíky, ale stejně se to promočilo. Byli jsme z toho na prášky, fakt bych to nikomu nepřál,“ říká 60letý muž.

Trvalo pak skoro další tři roky, než rekonstrukce dosáhla konečné podoby. „Udělali jsem vnitřky a pak už jsme zvolnili tempo,“ říká Josef Mencl, kterému se rekonstrukce podepsala na zdraví. „Furt se makalo a mě pak chytla záda, že už to nešlo a nakonec jsme museli skončit i s pohřebnictvím. Firmu jsme po 20 letech předali, protože bychom to už fyzicky nezvládali

Okamžiky větrné zkázy je sice ve snech nestraší, ale z každého většího větru mají nepříjemný pocit. „Nám tady ale fouká v podstatě stále. Ve vesnici je klid a tady pořád fučí jak na vidrholci,“ říká Menclová. Aby je nepostihlo podobné neštěstí jako v létě 2017, nechali si udělat střechu opravdu bytelně. „Máme ji echtovně jištěnou, dvakrát ukotvenou, roxory do věnce. Statik nám říkal, že takhle udělanou střechu by vítr neurval, ledy by vyrval celý barák ze základů,“ usmívá se paní domu.

Manžele Menclovi měli ale přece jen štěstí v neštěstí, protože měli svůj dům pojištěný. „Rok před tím větrem jsme dělali na zahradě bazén, tak jsme si zvyšovali pojistku na barák. Měli jsme tedy celkem vysoké plnění a pojišťovna nám zaplatila všechno do koruny,“ říká Mencl a dodává, že neuhrazená škoda byla "akorát" ve výši 100 tisíc na poškozených automobilech. „To nám pojistka nepokryla – říkali, že to jsou naše auta na našem pozemku a spadla na ně naše střecha, Kdyby na ně vlétla střecha od sousedů, tak by to prý byla jiná, ale takhle jsme nedostali nic,“ usmívá se.