Středoškoláci z odborné školy technické a řemeslné Nový Bydžov se ve spolupráci s kopřivnickou společností Tatra Truck a společností Údržba silnic Královéhradeckého kraje účastnili projektu Tatra do škol. Pod vedením svých odborných mistrů a pedagogů úspěšně sestavili žáci ze stovky dílů a komponentů vůz Tatra Phoenix.

Středoškoláci smontovali silničářům nákladní vůz | Foto: Královéhradecký kraj

„Zapojení novobydžovské školy do projektu obohatilo nejen její výuku, ale pro kluky a děvčata to musel být i velký zážitek. Dokázali postavit opravdový nákladní vůz. Věřím, že při práci získali spoustu nových zkušeností a dovedností. Podobné aktivity ve školách vítám, do procesu vzdělávání přinášejí prvky přímo z praxe,“ řekl náměstek Arnošt Štěpánek (Piráti) odpovědný za krajské školství.